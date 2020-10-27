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Общество и люди

В прямом эфире без штанов: судья Верховного суда опозорился во время онлайн-заседания

5:47 27 октября 2020
Судья

В Бразилии судья Верховного Суда Нефи Кордейру стал очередным героем «позорной» трансляции: подобно чиновникам и должностным лицам из других стран он запамятовал о том, что вся работа на период пандемии проходит онлайн, и любое его действие видят многие наблюдающие за прямой трансляцией граждане.

О курьезном случае с Кордейру пишет британская The Sun.

Сообщается, что во время работы судье по какой-то причине захотелось проверить свой телефон и он встал из-за стола.

Но так как камеры были включены, то все зрители трансляции, смогли разглядеть нижнее белье и обнаженные ноги судьи, о чем не замедлили написать скабрезные комментарии.

Позже Кордейру попытался добиться удаления скандального ролика с сайта, но представители суда заявили, что это нельзя сделать, так хранение записей является обязательным условием обеспечения «публичной прозрачности» работы судебной системы.

Издание пишет, что произошедшее было не первым случаем, когда бразильские чиновники и политики теряют бдительность во время онлайн-встреч.

Так, в июне члена христианской политической партии Бразилии Дитиньо ду Азило застали врасплох за нюханием женской пары трусов (при этом онлайн-саммит был посвящен обсуждению вопроса вырубки деревьев в районе Сан-Пауло).

Позже оказалось, что таким образом кто-то пошутил над депутатом, прислав «подарок» по почте. И хотя сам депутат помнил о камере и пытался отключить ее, он перепутал ее с микрофоном.

Еще одну оплошность допустила семейная пара во время заседания по правам детей и молодежи в Рио-де-Жанейро.

На глазах коллег, пара занималась сексом, забыв о работающей камере. Несмотря на это, участников председателя комитета Леонела Бризола это никак не смутило и они продолжили дискуссию в сопровождении видео интимного характера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе давал из дому интервью и засветился в эфире в рубашке и без штанов.

Фото: thesun.co.uk

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