«Ситуация слишком сложная»: Олег Винник обратился за помощью

Певец Олег Винник в соцсети обратился с просьбой помочь 10-месячному ребенку, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. Без специального очень дорогостоящего препарата мальчик может оказаться в неподвижном состоянии. Как пишет его мама, такие дети не доживают до 2 лет.

«Друзья, мы очень редко обращаемся к вам с просьбой о помощи, но на этот раз ситуация слишком сложная: спасение жизни замечательного малыша зависит от наших добрых сердец», — обратился Винник к подписчикам.

Под постом певца появилась масса комментариев с пожеланиями выздоровления мальчику и практических советов родителям, куда еще можно обратиться, чтобы найти спонсоров и возможность получить помощь для лечения их сына. Многие благодарят Винника за доброе сердце.

Напомним, из-за карантина Винник вынужден переносить свои концерты как в Украине, так и за рубежом.

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