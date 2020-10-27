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Общество и люди

Маша Фокина разозлилась из-за «деда»

8:43 27 октября 2020
Витольд и Маша Фокины

Певица и модель Маша Фокина, чье имя в последнее время часто вспоминали в СМИ в связи со скандальными высказываниями ее дедушки Витольда Павловича Фокина, на своей странице в Facebook попыталась поучить профессионализму и толерантности журналистов.

«Дедом Вы можете назвать только своего родственника, а не первого премьер- министра Украины. Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение — принять участие в ТГК от чистого сердца и из-за любови к своей стране. Подбирайте, пожалуйста, слова, когда Вы пишете о таких людях как Витольд Павлович Фокин», — написала возмущенная внучка бывшего первого заместителя главы Трехсторонней контактной группы по Донбассу Витольда Фокина.

Напомним, 18 августа 2020 года Фокина, по рекомендации главы Офиса президента Андрея Ермака, назначили первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Внучка Фокина рассказала, что это она поспособствовала продвижению дедушки, познакомив его «со своим другом Андреем». Во время своего недолгого возвращения в активную политическую жизнь Фокин несколько раз неоднозначно высказался по поводу амнистии, войны в Россией и особого статуса для Донбасса, что вызвало бурю гнева в украинском обществе.

30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации. В связи со скандалом часто в СМИ вспоминали имя внучки Фокина. Девушке пришлось реагировать в соцсетях. Но были среди постов и такие, которые высказали слова поддержки в адрес Витольда Фокина. Девушка за это поблагодарила своих подписчиков.

Фото Instagram/mashafokina

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