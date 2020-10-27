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Общество и люди

«Никто не верит, что они братья»: женщина родила двойняшек – темнокожего и альбиноса

9:28 27 октября 2020
Завид и Закари

Жительница города Уильямсберг в американском штате Виргиния Дориан Джонсон говорит, что незнакомые люди на улице не верят, что ее двухлетние двойняшки Закари и Завид — родные братья. И постоянно принимают Завида за ее приемного сына. Как пишет издание Metro, сама 25-летняя Дориан, ее гражданский муж Майкл Степни и Закари — темнокожие. А вот Завид родился альбиносом. У него светлая кожа и волосы. При этом они с братом являются почти копиями друг друга — как позитив и негатив.

Дориан жалуется, что ей ежедневно приходится сталкиваться с расизмом и нежелательным вниманием, которое проявляют к ее семье. И призывает покончить с «дискриминацией детей-альбиносов». «Люди не должны судить о детях по цвету их кожи», — говорит она и опасается, что ее «белый» сын столкнется с насмешками в школе, когда подрастет.

Альбинизм — наследственное заболевание, подразумевающее полное или почти полное отсутствие пигмента меланина.

В некоторых странах альбиносы нередко становятся объектами преследований и дискриминации. Так, например, в Танзании и еще ряде африканских стран распространены суеверия, согласно которым кожа, мясо и кости альбиносов могут быть успешно использованы для лечения всевозможных заболеваний. В результате жизнь многих танзанийцев-альбиносов подвергается ежедневной опасности.

Фото Dorian Johnson/metro.co.uk

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