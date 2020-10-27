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Общество и люди

Сотни несовершеннолетних украинок вышли замуж в 2020 году

10:31 27 октября 2020
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С января по сентябрь 2020 года разрешение на брак получили около полусотни несовершеннолетних граждан Украины — 472 девушки и 14 юношей.

Как сообщают в Минюсте, брачный возраст в Украине начинается с 18 лет, однако в некоторых случаях разрешение на брак могут получить и 16-летние. Последние могут выходить замуж или жениться лишь с разрешения суда.

«В течение января-сентября 2020 года в Украине 486 несовершеннолетних по решению суда получили право на брак. Из них 472 женщины и 14 мужчин. В городской местности право на брак получили 210 человек, в сельской — 276», — сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук.

Четкого перечня оснований для предоставления несовершеннолетним разрешения на брак законодательство не предусматривает. В основном, суд дает «добро», если несовершеннолетняя ждет ребенка или уже родила, а также если пара фактически живет вместе.

Суд обязан сообщить родителям или опекунам, что несовершеннолетние подали заявление для получения разрешения на брак. Вместе с тем отрицательное отношение к такому браку со стороны взрослых не может быть основанием для отказа в удовлетворении заявления.

В Украине появление детей у девочек-подростков нередки. К примеру, зимой 2020 года в Мелитополе у 14-летней девочки родился малыш.

Фото с сайта Рixabay.

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