Маулид: что это за праздник и как его отмечают

С вечера 28 октября до вечера 29 октября в 2020 году мусульманский мир отмечает Маулид. С арабского языка слово «маулид» переводится как «время рождения» или «место рождения», а в исламе оно означает рождение пророка Мухаммада и традицию мусульман отмечать это событие праздничными мероприятиями — Маулид Ан-Набий, Маулид Аш-Шариф.

Знамения, сопровождавшие рождение пророка Мухаммада

Основатель одной из мировых религий — ислама, пророк и посланник Аллаха, родился в одном из кварталов города Мекки под названием Сук аль-Ляйль. Мусульманские ученые говорят, что произошло это событие в год Слона (по солнечному календарю датой рождения пророка чаще всего называют 570 или 571 год), в понедельник, 12 числа третьего месяца лунного календаря Раби'аль-аууаль. Отец посланника Аллаха Абдаллах умер, не дожив до рождения сына, а его матери Амины не стало, когда мальчику исполнилось шесть лет.

Еще с самого начала беременности Амина знала, что носит под сердцем не обычного ребенка, а наилучшее создание Всевышнего. Об этом ей сообщил во сне ангел. И в каждый из девяти последующих месяцев ее посещал один из посланников Аллаха, чтобы поприветствовать будущего пророка. Однажды Амине приснилось дерево, усыпанное сверкающими звездами, самая яркая и красивая из которых упала ей на колени. Было и множество других знамений. Например, когда она приходила за водой к колодцу, вода из глубины сама поднималась к ней.

Не менее необычными событиями сопровождалось и само рождение Мухаммада. Предания гласят, что во время родов вместе с ребенком из утробы Амины вышел свет, осветивший и восток, и запад. А младенец родился «обрезанным» и сразу после появления на свет, опираясь на ручки, поднял голову и посмотрел на небо (свидетелями этому стали четыре благочестивые женщины, помогавшие матери пророка во время родов). При рождении посланника Аллаха во дворце персидского правителя по имени Кисра содрогнулся трон и в его зале рухнули 14 больших балконов. А еще погас ритуальный огонь персов-огнепоклонников, горевший непрерывно тысячу лет.

По обычаю, существовавшему в городах, младенца Мухаммада отдали кормилице — она была из кочевников и звали ее Халима. До пяти лет мальчик жил у бедуинов племени саад. И с детства его продолжали сопровождать знамения, свидетельствующие об уготованном ему особом предназначении. Так, даже в самую большую бескормицу скот Халимы всегда давал молоко, а в самую сильную жару Мухаммада всегда осеняло небесное облако и от палящих лучей солнца защищали ветви деревьев, преклоняющихся перед ним.

Покровителем ребенка в Мекке сначала был его дед Абд аль-Муталлиб. Именно он на седьмой день после рождения внука устроил в его честь пир и дал младенцу имя Мухаммад, которым до него никто не назывался. Затем Абд аль-Муталлиба сменил Абу Талиб — дядя Мухаммада.

Когда стали отмечать Маулид

Во времена пророка Маулид не отмечали. Впервые всенародно его отпраздновали в VII веке по хиджре — через 300 лет после смерти Мухаммада. Сделано это было по указанию правителя местности Ирбиль, известного ученого того времени Музаффара Абу Саида Аль-Каукабрий Ат-Туркманий. Празднование состояло из рассказа о рождении пророка, чтения Корана, саляуата (просьбы у Аллаха дать еще больше почета Пророку Мухаммаду) и угощения всех присутствовавших. Каждый год для проведения торжеств в честь рождения пророка правителем Музаффаром выделялись огромные средства, часть из которых обязательно шла на помощь нуждающимся. И он же собрал ученых для написания истории появления на свет пророка Мухаммада, которой мусульмане всего мира пользуются до сих пор.

Со временем традиция отмечать рождение пророка Мухаммада, получив одобрение всех исламских ученых того времени и став одним из новшеств, одобренных шариатом, распространилась по всем мусульманским странам. Традиционно рождение пророка Мухаммада отмечается в течение всего месяца Раби"аль-аууаль, хотя в Турции, например, ежегодно празднуют Маулид в апреле, а у некоторых народов торжественные мероприятия по этому поводу проводят на религиозных собраниях в любое время года.

Как празднуют в разных странах

Практически повсеместно принято в Маулид Ан-Набий собираться вместе для чтения Корана, рассказов о знаменательных событиях, связанных с рождением и жизнью пророка Мухаммада, чтения поэтических произведений, восхваляющих посланника Аллаха. А в конце таких мероприятий обязательно оказывают помощь нуждающимся и предлагают присутствующим праздничное угощение. И непременно радуют детей подарками и сладостями.

Мусульмане, живущие на территориях, где ислам не является главенствующей религией, как правило, после посещения мечети отправляются домой, чтобы там продолжить празднование, приглашают разделить радость родственников, друзей, почетных гостей, соседей, бедных и пожилых людей.

С особым размахом проводят Маулид Ан-Набий в мусульманских странах. В том числе в Сирии, Тунисе, Алжире, Марокко и других, где день рождения пророка Мухаммада имеет государственное значение (например, в Пакистане это официальный праздник с тремя нерабочими днями). Во многих странах Ближнего Востока по этому поводу в течение всего месяца проводятся торжественные мероприятия — люди собираются в мечетях, выражая радость по поводу прихода в этот мир посланника Аллаха, чтобы вместе помолиться, почитать Коран, послушать рассказы о знаменательных событиях времен пророка Мухаммада, участвуют в шествиях по роскошно украшенным улицам городов и поселков. Устраиваются народные гулянья, прямо на улицах и площадях накрываются столы с праздничными угощениями.

Особенно радуются этому празднику дети. Например, в Египте, да и в некоторых других арабских странах, в специальных павильончиках, украшенных флажками, всегда можно купить в подарок ребенку сахарную фигурку девушки с пестрым веером за спиной или всадника с саблей наголо.

Но в какой бы стране ни находился мусульманин, в Маулид аль-Набий он обязательно в первую очередь выразит свою любовь к посланнику Аллаха и безграничную благодарность Всевышнему за его величайшую милость — рождение пророка Мухаммада. И сделать это можно разными способами: например, читая Коран, соблюдая пост, выполняя дополнительные намазы или раздав милостыню нуждающимся, то есть совершая добрые дела, которые обязательно будут вознаграждены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 2020 году два мусульманских праздника получили статус государственных праздников в Украине.

Иллюстративное фото Pexels

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