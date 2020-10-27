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Общество и люди

Умер один из лучших врачей одесского военного госпиталя

12:32 27 октября 2020
Гамма Николай Афанасьевич

В Одессе скончался 64-летний заслуженный врач Украины, главный терапевт Военно-медицинского клинического центра Южного региона Гамма Николай Афанасьевич. Об этом в Facebook сообщил Андрей Танцюра.

Полковник медицинской службы Гамма был одним из лучших врачей одесского военного госпиталя.

«Самоотверженность в работе, высокий профессионализм и ответственность, человечность и порядочность снискали ему безусловный авторитет. Николай Афанасьеви! Вечная память и пусть земля будет Вам пухом!!!», — говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

Николай Гамма родился в 1956 году в Новоград-Волынском. Учился в Ленинградской военно-медицинской академии. Работал на Урале. С первых дней Чернобыльской катастрофы находился в эпицентре событий — осуществлял осмотр и санитарную обработку людей, которых эвакуировали из 30-километровой «мертвой зоны».

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны награжден орденом орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре после длительного лечения от коронавируса умер главный педиатр Львова Богдан Остальский. А в июне от COVID-19 погиб начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

Фото facebook.com/Odesskiy.voennyiy.gospital

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