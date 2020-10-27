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Общество и люди

Защищая котят, кошка напала на мужчину с собакой, стянув с него штаны – видео впечатлило сеть

12:37 27 октября 2020
Кошка с котенком

В Стамбуле камера уличного наблюдения засняла нападение на человека с собакой бродячей кошки, которая прибилась к одному из кафе, сотрудники которого дали ей кличку Азраэль — в честь кота злого колдуна из комиксов и мультфильмов о Смурфиках.

Как сообщает издание Daily Mail, Азраэль показалось, что собака представляет собой угрозу для пятерых ее котят, и, не колеблясь, атаковала. Испуганный хозяин пса попытался защитить своего питомца. Но кошка, которую он пытался оттолкнуть, нападала снова и снова, стараясь добраться до собаки. А заодно постепенно стягивала с мужчины штаны, поставив его в крайне неловкое положение. В конце концов ему удалось спастись с помощью людей, которые были поблизости и помогли отогнать разбушевавшуюся кошку.

Сотрудники кафе говорят, что Азраэль и раньше нападала на собак, подходивших слишком близко к ее детям.

Фото The Sun

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