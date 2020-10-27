День Ангела Дмитрия: красивые поздравления и открытки
8 ноября свой День ангела отмечают Дмитрии. Церковь вспоминает святого Дмитрия Солунского, а в народе праздник называют рубежом зимы.
Предлагаем красиво поздравить с именинами обладателей этого прекрасного имени.
«Димчик, с Днем ангела! Пусть в жизни будут только светлые мгновения, пусть ангел хранит тебя от невзгод, исцеляет от болезней и дарит удачу»
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
Чтобы удача была рядом,
Счастье прочь не уходило,
Радость сыпалась чтоб градом,
Весело чтоб в жизни было.
Больше ярких красок в жизни,
Чувств взаимных навсегда,
Судьбы ровной, некапризной.
Пусть сбывается мечта.
Поздравляем тебя, Дима!
Не болей, не унывай,
Живи ярко, позитивно.
Горя, бед совсем не знай.
***
Дима — значит «мать — земля»,
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.
Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых —
Сил на все тебе хватает :
Видно, имя помогает.
***
Нам ты дорог, ты любим —
Будь ты Ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!
Поздравления от webplus.info43
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