28.11 / 28.35 33.12 / 33.53
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День Ангела Дмитрия: красивые поздравления и открытки

21:07 7 ноября 2020
День ангела Дмитрия&nbsp;— открытка

8 ноября свой День ангела отмечают Дмитрии. Церковь вспоминает святого Дмитрия Солунского, а в народе праздник называют рубежом зимы.

Предлагаем красиво поздравить с именинами обладателей этого прекрасного имени.

«Димчик, с Днем ангела! Пусть в жизни будут только светлые мгновения, пусть ангел хранит тебя от невзгод, исцеляет от болезней и дарит удачу»

Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!

***

Чтобы удача была рядом,
Счастье прочь не уходило,
Радость сыпалась чтоб градом,
Весело чтоб в жизни было.
Больше ярких красок в жизни,
Чувств взаимных навсегда,
Судьбы ровной, некапризной.
Пусть сбывается мечта.

Поздравляем тебя, Дима!
Не болей, не унывай,
Живи ярко, позитивно.
Горя, бед совсем не знай.

***

Дима — значит «мать — земля»,
Вот в чем силушка твоя!
Щедр ты, Дима, на творенья
И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,
Хоть любить за четверых —
Сил на все тебе хватает :
Видно, имя помогает.

***

Нам ты дорог, ты любим —
Будь ты Ангелом храним!
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем!

Поздравления от webplus.info

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Колтовой

Авиакатастрофа под Москвой: момент гибели российского телеведущего попал на видео

Александр Усик

Побитый Усиком супертяжеловес дал прогноз на бой украинца с Джошуа

Собчак и Богдан

Сладкая парочка: Богдана с Собчак засекли в турецком ресторане

задержание

В центре Кривого Рога мужчина устроил резню: много убитых и раненых

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер