День Ангела Дмитрия: красивые поздравления и открытки

8 ноября свой День ангела отмечают Дмитрии. Церковь вспоминает святого Дмитрия Солунского, а в народе праздник называют рубежом зимы.

Предлагаем красиво поздравить с именинами обладателей этого прекрасного имени.

«Димчик, с Днем ангела! Пусть в жизни будут только светлые мгновения, пусть ангел хранит тебя от невзгод, исцеляет от болезней и дарит удачу»

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

Чтобы удача была рядом,

Счастье прочь не уходило,

Радость сыпалась чтоб градом,

Весело чтоб в жизни было.

Больше ярких красок в жизни,

Чувств взаимных навсегда,

Судьбы ровной, некапризной.

Пусть сбывается мечта.

Поздравляем тебя, Дима!

Не болей, не унывай,

Живи ярко, позитивно.

Горя, бед совсем не знай.

***

Дима — значит «мать — земля»,

Вот в чем силушка твоя!

Щедр ты, Дима, на творенья

И не ждешь вознагражденья.

Хоть работать за троих,

Хоть любить за четверых —

Сил на все тебе хватает :

Видно, имя помогает.

***

Нам ты дорог, ты любим —

Будь ты Ангелом храним!

Мы добра тебе желаем

И сердечно поздравляем!

Поздравления от webplus.info

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