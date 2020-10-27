28.28 / 28.47 33.24 / 33.62
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"А че без маски?": сеть развеселил голый мужчина возле станции метро в Киеве

15:49 27 октября 2020
нудист

В Киеве в районе метро «Харьковская» на улице был замечен абсолютный голый мужчина. Судя по видео в группе «Позняки. Осокорки. Харьковский», гражданин гулял по проспекту Бажана не только без одежды, но и без обуви, а причинные места прикрывал картонкой.

В отличие от участников недавних «голых забегов», когда нудисты посвящали эпатажные акции высоким целям, мужчина с Харьковского массива не выглядел как сторонник какого-либо общественного движения. В соцсетях выдвинули немало версий того, что побудило киевлянина выйти на улицу голым. Вариантов было много: от приземленно-бытовых до романтических.

Многие обратили внимание, что нудист идет со стороны «Макдональдса», где, возможно, и оставил одежду.

Были и те, кого заинтересовала не причина наготы мужчины, а вопиющее нарушение гражданином карантинных правил.

Напомним, в Одессе группа мужчин пробежались голыми по улицам. Акция была заявлена как призыв соблюдать карантин и носить маски. Похожую группу нудистов-бегунов видели и в Чернигове, но их цели остались непонятны. В Киеве зимой 2018 года молодые люди также бегали по улицам без одежды и объясняли, что это плата за проигранный спор.

804

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джанлука и Шэрон

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом в 53 года

нудист

"А че без маски?": сеть развеселил голый мужчина возле станции метро в Киеве

Судейский молоток

В Кировоградской области патрульный полицейский задушил водителя во время задержания

Эктор Хименес Браво

Не смог удержаться: известный телеведущий снова оголился

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер