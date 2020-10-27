"А че без маски?": сеть развеселил голый мужчина возле станции метро в Киеве

В Киеве в районе метро «Харьковская» на улице был замечен абсолютный голый мужчина. Судя по видео в группе «Позняки. Осокорки. Харьковский», гражданин гулял по проспекту Бажана не только без одежды, но и без обуви, а причинные места прикрывал картонкой.

В отличие от участников недавних «голых забегов», когда нудисты посвящали эпатажные акции высоким целям, мужчина с Харьковского массива не выглядел как сторонник какого-либо общественного движения. В соцсетях выдвинули немало версий того, что побудило киевлянина выйти на улицу голым. Вариантов было много: от приземленно-бытовых до романтических.

Многие обратили внимание, что нудист идет со стороны «Макдональдса», где, возможно, и оставил одежду.

Были и те, кого заинтересовала не причина наготы мужчины, а вопиющее нарушение гражданином карантинных правил.

Напомним, в Одессе группа мужчин пробежались голыми по улицам. Акция была заявлена как призыв соблюдать карантин и носить маски. Похожую группу нудистов-бегунов видели и в Чернигове, но их цели остались непонятны. В Киеве зимой 2018 года молодые люди также бегали по улицам без одежды и объясняли, что это плата за проигранный спор.

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