Международный день бухгалтера: пожелания и открытки
10 ноября отмечают Международный день бухгалтера. Предлагаем красиво поздравить работников финансовой сферы красивыми открытками и душевными пожеланиями.
***
С Днем бухгалтера международным!
Ты сегодня чуть-чуть отдохни
И легко, хорошо и свободно
Воздух счастья всей грудью вдохни!
Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты — бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю в сей день ноября!
Художники финансовых картин,
Создатели отчётов и балансов,
Сегодня в День бухгалтеров хотим
Вам пожелать в купюрах баксов,
Не бедной жизни, радужной тропы,
Здоровья, искреннего смеха,
Чтобы в работе достигали вы
Всегда заслуженного яркого успеха!
(datki.net)
Поздравить вас любой готов,
Во Всемирный день Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс,
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент,
Вручал не штраф, а комплимент!
***
Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уважения от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!
Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты —
Ваша доля нелегка!
Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.
Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!
Открытки от bonnycards.ru113
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