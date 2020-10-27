Международный день бухгалтера: пожелания и открытки

10 ноября отмечают Международный день бухгалтера. Предлагаем красиво поздравить работников финансовой сферы красивыми открытками и душевными пожеланиями.

***

С Днем бухгалтера международным!

Ты сегодня чуть-чуть отдохни

И легко, хорошо и свободно

Воздух счастья всей грудью вдохни!

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты — бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю в сей день ноября!

Художники финансовых картин,

Создатели отчётов и балансов,

Сегодня в День бухгалтеров хотим

Вам пожелать в купюрах баксов,

Не бедной жизни, радужной тропы,

Здоровья, искреннего смеха,

Чтобы в работе достигали вы

Всегда заслуженного яркого успеха!

(datki.net)

Поздравить вас любой готов,

Во Всемирный день Бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс,

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент,

Вручал не штраф, а комплимент!

***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уважения от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты —

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!

Открытки от bonnycards.ru

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