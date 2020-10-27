Одессит обнаружил в пачке магазинной овсянки двух живых мышат — и теперь ищет им хозяев

Одессит, направляясь на рыбалку, купил в магазине упаковку овсяной каши быстрого приготовления, чтобы перекусить на природе. Однако мужчина остался голоден. Вскрыв упаковку, рыбак обнаружил внутри, среди крупы, двух крошечных новорожденных мышат. Малыши были розовенькие и едва двигали лапками.

Как грызуны оказалась в овсянке — неизвестно. Возможно, это «живой бонус» от торговой сети, а, быть может, — от производителя либо поставщика.

Видео от «удачливого» одессита попало в социальные сети. «Сам он поясняет: Сделал это не ради скандала, а просто захотел дать мышатам шанс на выживание и отдать их «в добрые руки». Одному из грызунов он уже нашел дом, а второму — ищет хозяев.

«Мышей разобрали не всех. Есть вот еще Жора. Он ищет заботливые руки. Кормом можем обеспечить…» — сообщает неунывающий одессит.

В супермаркете, где был куплен товар «с сюрпризом», уверяют, что «данный товар — не акционный, не уцененный, с нормальным сроком пригодности». Дескать, в происшедшем не их вина, нужно запрашивать изготовителя и поставщика.

Как отмечают эксперты, в отечественных супермаркетах участились случаи доступа крыс или мышей к пищевым продуктам. По их словам, это может быть связано с нарушениями стандартов хранения продукции.

440

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter