Слишком красивая, чтобы быть докторшей: американка страдает от своей эффектной внешности

Случай с яркой блондинкой Ириной Аллахвердиевой, которая попала под не совсем приличное обсуждение своих однопартийцев, показывает, что красивые люди в обычной жизни могут страдать не меньше, че те из окружающих, кто «не родился красивым».

Об одном из подобных случаев, который произошел в США, рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на Herald Sun.

Речь идет о 30-летней Медине Калвер которая параллельно с врачебной практикой ведет свой блог в Instagram и рассказывает о своих достижениях в профессии. Кроме того, она публикует откровенные фото в бикини, позирует для селфи с мужем и делится стильными образами.

По словам героини материала, иногда ей говорят, что она слишком красивая, чтобы быть доктором. Кроме того, некоторые юзеры оскорбляли женщину и предлагали ее мужу специалистки бросить ее.

«Красивые женщины могут иметь нечто большее, чем просто внешность. Я довольно трудолюбива и полна решимости для того, чтобы осуществлять свои мечты», — пыталась она дать отпор недоброжелателям.

Точку зрения красавицы поддержали представители других профессий. Одна женщина написала Калвер под одним из постов: «Я согласна! На днях подруга сказала мне, что в моей профессии (юриспруденция) мне лучше следить за тем, какие фотографии я публикую, так как это может навредить моей репутации».

Другие выразили ей свое восхищение: «Я думаю, ты потрясающая! Рада, что нашла тебя здесь! Продолжай поддерживать нас!», «Могу ли я быть такой же, когда вырасту?»

Напомним, что еще одна жертва «охоты на красивых» столкнулась с тем, что ее аккаунт в Tinder заблокировали, так как посчитали, что фото ненастоящие, потому что «слишком привлекательные». В то же время красивая японочка смогла стать дальнобойщицей вопреки упрежденному отношению коллег-водителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Китае юноша сумел «сбить» с коммунальников деньги на ремонт душевой, так как увидевшие его фото девушки и женщины решили, что он «слишком красивый, чтобы врать».

Фото: heraldsun.com.au

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