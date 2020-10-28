Челлендж затянулся: в Днепре учительница английского разгуливала по городу в одеяле на голое тело

Начавшийся в апреле, во время карантина челлендж, согласно правила которого нужно было сфотографироваться в обнаженном виде, прикрывшись подушкой или одеялом, похоже, добрался и до Днепра.

Такой вывод можно сделать из события, которое произошло там на днях: местная жительница Алена, которая подписывает свой аккаунт как «учитель английского», провела на улицах города фотосессию в «нестандартном» виде, пишет dnepr.ua.

Сообщается, что Алена в одном лишь одеяле и туфлях прогулялась по проспекту Дмитрия Яворницкого и улице Шевченко, посетила торговый центр «Passage» и даже прокатилась в трамвае.

Результаты фотосессии девушка опубликовала в своем аккаунте в сети.

«Вы достаточно смелые, чтобы сказать себе стоп? Вы достаточно смелые, чтобы шокировать общество? Вы достаточно смелые, чтобы делать то, что хочется и жить для себя?» — подписала она пост.

Некоторые пользователи не совсем поняли, что хотела сказать своим поступком учительница.

Были, конечно, и те, кто «подкалывал» Алену: мол, если такая смелая, то сними одеялко!

Но большинство читателей страницы поступок молодой «англичанки» одобрили, отметив, что сами, вероятно, вряд ли бы решились на подобное:

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году модель из Днепра Анна Минюкова решила попиариться на ремонте Центрального моста через реку Днепр, пообещав провести «голую» фотосессию, если работы будут завершены в срок. И, как ни странно, она частично даже выполнила свое обещание!

Фото: instagram.com/alena_identi/

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