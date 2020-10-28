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Общество и люди

Словацкий блогер записал видеообращение за 6 часов до смерти от коронавируса

7:50 28 октября 2020
блогер

Известный в Словакии блогер Йозеф Кметьо заразился коронавирусом и попытался донести до всех опасность COVID-диссидентов. Особенно резко блогер выразился против тех, кто думает, что коронавирус не опаснее гриппа. Видео стало последним в жизни блогера, вскоре его увезли в больницу в Братиславе, где спустя шесть часов 47-летний Кметьо скончался.

«Я был бы очень рад, если бы вы наконец послали подальше тех всех тех людей, которые думают, что коронавирус — это какой-то легкий грипп», — заявил блогер.

Также Кметьо попытался донести, как ошибаются те, кто советует не носить маски. «Все это может закончиться вот так», — говорит блогер, намекая на себя и с трудом сдерживая приступ кашля.

С начала эпидемии COVID-19 в Словакии скончались 134 человека. За последнюю неделю резко увеличилось число летальных исходов. Болезнь протекала особенно тяжело у пациентов пожилого возраста, но среди скончавшихся были и лица 45 лет.

Фото Jozef Kmeťo/Facebook

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