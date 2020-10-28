Китаец покрыл себя 64-килограммовой «мантией» из живых пчел и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В китайском городе Ичунь, провинция Цзянси Руан Ляньминь покрыл себя «мантией» из живых пчел весом в 64 килограмма и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Видео достижения было опубликовано на странице Guinness World Records в Facebook и стало вирусным. На голову китайца опрокидывали многочисленные тазы с насекомыми, которые облепили его тело буквально сплошь. По приблизительным подсчетам на нем было около 637 тысяч пчел.

«Какое терпение! Супер!», «Я чуть не потеряла сознание, глядя на это», «Если бы они все ужалили его, он бы умер» — писали в комментариях.

В 2014 году Ляньминь установил другой рекорд для Книги Гиннесса — он простоял дольше всех в мире, покрытый пчелами — 53 минуты и 34 секунды. И при этом ни одна из них его не ужалила.



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