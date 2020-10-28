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Общество и люди

Мужчине удалось всех напугать «украшением» дома на Хэллоуин

13:22 28 октября 2020
хеллоуин

В Далласе (США) полиция приехала расследовать массовое убийство, но оказалось, что один из жителей просто перестарался, украшая дом к Хэллоуину. На декорации ушло более 70 литров искусственной крови, три манекена и почти неделя работы. Фото приводит TJournal.

Полицейские вспоминают, что увиденное возле дома напоминало сцены из сериала «Место преступления» или из фильма «Кровавый четверг». Из мешков для мусора, оставленных на входе, торчали окровавленные «руки». С крыши с ножом в голове свисал человек (с улицы манекен выглядел вполне реалистично). На садовой дорожке была оставлена емкость с красной жидкостью, где плавало нечто, очень напоминающее человеческие черепа.

Хозяин дома Стив Новак объяснил, что ему хотелось поднять моральный дух соседей, приунывших из-за коронавируса и всего последовавшего за эпидемией. «Мои соседи умоляли меня об этом. Люди хотели праздника», — оправдывался мужчина.

украшение

«Больше всего я горжусь опрокинутой тачкой с огромными мешками для мусора. Она выглядит как неудачная попытка избавиться от расчлененных тел. Мимо проходил ребенок и спросил, что с случилось с теми людьми. А я сказал, что они просто съели слишком много конфет», — рассказал Новак в интервью Dallas Observer.

Убирать декорации Новак не планирует — более того, в следующем году обещает воссоздать во дворе более жестокую сцену.

Напомним, в сети получил популярность новый челлендж, связанный с приближением Хэллоуина.

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