Хеллоуин в ботсаду и выставка японского искусства «Бонсай»: куда пойти в Киеве в выходные
29 октября в 18:00 в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» пройдет экскурсия «Про мистецтво неспішно». В программе: осмотр и обсуждение экспозиции.
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Цена: от 40 грн. Предварительная регистрация.
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29 и 30 октября в галерее «Щербенко Арт Центр» действует выставка арт-дуэта etchingRoom1 «Скоро буду». В экспозиции: графические работы, сделанные в технике модульного офорта, и инсталляция с использованием мозаики.
Адрес: ул. Михайловская, 22 В.
Вход свободный.
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31 октября в 16:00 в кинолектории «Довженко-Центра» состоится презентация украинского перевода романа Бориса Виана «І ми знищимо всіх потворних». В программе: дискуссия при участии переводчицы романа Дарьи Бибиковой, продюсера радио «Культура» Ирины Славинской и писателя Андрея Куркова.
Адрес: ул. Васильковская, 1, 5 этаж.
Вход свободный, по регистрации.
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С 30 октября по 1 ноября в Ботаническом саду имени Гришко открыта выставка японского искусства «Бонсай» (в программе: лекции и мастер-классы).
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С 31 октября по 1 ноября можно посетить «Свято Мертвої флори» (в программе: карнавал костюмов исчезнувших деревьев, конкурс тыкв, театрализованный спектакль, алтарные костры, квест с подарками, фотозоны и живая музыка). Начало в 14:00.
Адрес: ул. Тимирязевская, 1.
Цена: от 25 грн.
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До 31 октября на Контрактовой площади проходит выставка «Украинские археологи в тисках тоталитаризма».
Вход свободный.
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До 3 ноября в Музее истории Киева проходит арт-проект Ирины Акимовой «Музыка». В экспозиции: картины, анимации и инсталляции, созданные на темы музыкальных произведений.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: 30—40 грн.
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До 4 ноября в Доме кино открыта фотовыставка журналиста и фотокорреспондента «Радио Свобода» Андрея Дубчака «Коли клятви підписано кров’ю».
Адрес: ул. Саксаганского, 6.
Вход свободный.
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До 6 ноября Муниципальная галерея искусств приглашает посетить выставку живописи художника Юрия Базавлука.
Адрес: ул. Теодора Драйзера, 6.
Вход свободный.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в преддверии Хеллоуина в Сети набирает популярность новый челлендж.
О славянском аналоге Хеллоуина читайте в публикации: Ночь Велеса: что это значит и как себя вести.4
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