"Без маски? На выход!": полиция устроила массовые проверки пассажиров в харьковском метро

В Харькове, который остается в «красной» карантинной зоне, возобновились рейды полиции на станциях и в вагонах метрополитена.

По словам старшего инспектора сектора превенции отдела полиции в метрополитене Ольги Скорик, на станции «Проспект Гагарина» работают сразу пять групп правоохранителей.

Они проводят с пассажирами разъяснительную беседу, напоминая о необходимости соблюдения масочного режима и предлагая нарушителям покинуть вагон.

Если пассажиры не реагируют на предупреждения, полицейские составляют протоколы об административном правонарушении по ст. 44−3 («Нарушение правил карантина людей») Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, в парламентском монобольшинстве не исключают возможности нового ограничения работы общественного транспорта, включая метро.

Фото и видео полиции Харьковской области

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