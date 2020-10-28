69-летний итальянец забил насмерть молотком спящую жену-украинку: подробности трагедии

В итальянском городе Римини произошло жестокое убийство украинки. В ночь на 26 октября 69-летний итальянец молотком забил свою спящую супругу — Веру Мудрую, после чего сдался полиции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Правоохранителям бывший сантехник объяснил, что женщина вымогала у него деньги, которые отправляла детям в Украину, а он был вынужден работать даже на пенсии.

В свою очередь дочь погибшей Елена утверждает, что это ее мать работала до последнего, оплачивала коммунальные счета и покупала еду.

Она также жаловалась, что когда муж вышел на пенсию, то закрылся в себе, и даже завел себе любовницу, поэтому Вера ездила в Милан проконсультироваться с адвокатом.

Именно об этом мать рассказала дочери в последнем с ней разговоре. В ту же ночь мужчина, который спал в соседней комнате, ее убил.

Напомним, в 2018 году в итальянском городке Мелфи провинции Поненца 33-летний итальянец Антонио Жирарди убил свою жену-украинку Марину Новожилову, после чего сам покончил с собой.

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