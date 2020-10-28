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Общество и люди

Полиция завела дело из-за "языкового" скандала в маршрутке Славянска

20:13 28 октября 2020
Маршрутка в Славянске

В Славянске (Донецкая область) произошел языковой конфликт в маршрутке, который вылился в уголовное производство.

Все началось с того, что пассажирка на украинском языке сделала замечание одному из мужчин за неправильное ношение маски. Однако за него неожиданно вступились другие пассажиры, обвинив женщину в… агрессии и в незаконной съемке.

Видео опубликовал Телеграм-канал Donetchanyn.

Увидев кадры, полиция Донецкой области открыла уголовное производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности… и другим признакам», санкция которой состоит в лишении свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в Одессе уволили учительницу, ругавшую школьницу за общение на украинском языке.

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