Больше на 52-й: девушка рассказала, как сумела похудеть за год на три размера

Сбросить лишние килограммы и выглядеть эффектно мечтают не только телезвезды, но и многие женщины, живущие «обычной» жизнью.

О том, как добиться желаемого эффекта удалось жительнице английского города Реддитч (графство Вустершир), рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.

Издание обратило внимание на 26-летнюю Таню Фрайель по той причине, что она смогла за год похудеть на три размера, хотя до этого каждые выходные питалась едой из кафе.

Именно она и стала причиной того, что у девушки начались проблемы со здоровьем, и она c трудом влезала в одежду 52 размера.

Осенью 2019 года англичанка пообещала себе отказаться от еды на вынос и научилась самостоятельно готовить аналогичные блюда. Она стала воспроизводить рецепты китайской, индийской, тайской и мексиканской кухни и печь пиццу дома.

Оказалось, что домашняя пища не только обходится гораздо дешевле, но и содержит меньше калорий. Больше всего Фрейель нравится китайское блюдо, в котором всего 505 калорий, а не 2,2 тысячи, как в ресторанной версии этого блюда.

Чтобы сохранить мотивацию, женщина создала аккаунт в Instagram, где делится с подписчиками своими рецептами. Англичанка старается избегать хлеба в своем меню и заменяет бургеры салатом, а тортильи — яичницей.

В сентябре 2019 года Фрейель присоединилась к программе похудения. В результате за год она избавилась от лишних килограммов и стала носить одежду размера 46. Отказавшись от похода в кафе, женщина сэкономила 1820 фунтов.

«Раньше я носила мешковатую одежду, чтобы скрыть свое тело, но теперь я люблю наряжаться и чувствую себя более уверенной, чем год назад», — заявила она.

Возлюбленный, семья и друзья активно поддерживают Фрейель и тоже готовят по ее рецептам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Чехии девушка-боксер, злоупотреблявшая спиртным, похудела на 42 кг и даже начала готовиться к Олимпиаде.

Фото: mirror.co.uk

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