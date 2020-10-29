Жестоко убил грудничка: в США 12-летнего рэпера отправили за решетку на семь лет

В США, где принято беспрекословно соблюдать требования закона, произошло событие, которое даже по американским меркам можно считать беспрецедентным: юный рэпер из штата Техас Лилу Родни, также известный как 30 Shotz и Baby Savage, проведёт следующие семь лет жизни за решёткой после того, как его признали виновным в покушении на годовалого ребёнка.

Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Hotnewhiphop.

Сообщается, что, парню было всего 11 лет, когда он открыл огонь по младенцу. Молодой человек является членом известной уличной банды Crips («Калеки»), самой крупной преступной группировки США, которая замешана в наркоторговле, похищениях, убийствах и прочих злодеяниях.

Ранее у парня уже были проблемы с законом из-за поджога, поэтому он носил специальный браслет слежения на лодыжке. Юный рэпер сказал судье, что отключил монитор, потому что хотел присутствовать на похоронах друга, однако не смог назвать его имя.

Также отмечается, что после покушения на убийство малыша Родни опубликовал фотографию с пистолетом.

На слушании, которое проводилось через Zoom, заплаканный рэпер умолял судью оставить его на свободе и клялся, что больше не станет снимать браслет, находясь под домашним арестом.

Судья, знающий парня как члена банды, не поддался на уговоры. Лил Родни останется в заключении до 19 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что рэперы в нашей стране также не отличаются желанием соблюдать букву закона.

Фото: life.ru

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