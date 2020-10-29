Женщина, которую в детстве потеряли на рынке, нашла своих мать, брата и сестру-близнеца спустя 44 года

Жительница американского штата Вермонт Дениз Маккарти нашла свою биологическую семью спустя 44 года после того, как она потерялась на рынке в Сеуле и ее удочерила супружеская пара из США.

Как пишет издание People, все это время Дениз была уверена, что родители бросили ее. На самом же деле мать и отец упорно разыскивали свою дочь после того, как в 1976 году трехлетние Дениз (тогда ее еще звали Сан-Эй) и ее сестра-близнец отправились вместе со своей бабушкой на рынок. Бабушка не уследила за внучками и обе девочки заблудились. Сестру Сан-Эй нашли через три дня. А ее саму передали в детский дом, где позже отдали на удочерение.

Маккарти нашла своих родителей и сестру благодаря корейской программе, которая вычисляет по ДНК связи между корейскими детьми, который усыновили американцы, с их родными семьями. Маккарти присоединилась к этой программе в 2016 году, а ее мать — спустя год. И наконец они нашли друг друга.

46-летняя Дениз виртуально встретилась со своими родными, плакавшими от счастья. Они собираются встретиться лично по окончании пандемии коронавируса, когда будут разрешены путешествия. Видео эмоциональной встречи растрогало сеть.

«Мы никогда не бросали тебя, Сан-Эй. Мы искали тебя каждый день», — сказала ее сестра Сан-Хи. Дениз также получила возможность увидеться с матерью и старшим братом. Ее отец и бабушка не дожили до этого дня.

Маккарти говорит, что больше ни о чем и не мечтает, найдя своих близких.

«Теперь у меня есть огромная семья, которая любит меня и которую я люблю. Нельзя быть счастливее и требовать чего-то большего», — сказала она.

Фото YouTube





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