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Общество и люди

Появился календарь магнитных бурь на ноябрь

9:14 29 октября 2020
Магнитная буря

Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН составили календарь активности светила на ноябрь 2020 года. В соответствии с прогнозом, последний месяц осени пройдет спокойно, а сильных магнитных возмущений можно ждать в период 17 по 23 ноября (пик придется на четверг, пятницу и субботу 19−21 ноября).

В этот период возможно нарушения в работе систем связи и плохое самочувствие — головные боли, слабость, тошноту, головокружение, боли в сердце у пожилых и метеочувствительных людей.

Чтобы снизить негативное влияние магнитных бурь, медики советуют соблюдать режим сна, отказаться от употребления спиртных напитков, сигарет, кофе, а также жирной и острой пищи.

Отметим, что с 27 октября ученые констатировали заметный рост активности Солнца — уровень фонового мягкого рентгеновского излучения, который является основным индикатором солнечной активности, за сутки вырос более чем в 10 раз.

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