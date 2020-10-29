В сети высмеяли рваные колготки от Gucci за 190 долларов

В сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются на интернет-платформах Clothbase и SSENSE ни много ни мало за 190 долларов. причем на одном из них указано, что товар уже полностью распродан.

Как пишет издание The Sun, колготки с дырами и стрелками под названием Black Distressed Tights шокировали пользователей соцсетей. «Они выглядят так, будто их драла кошка», «Купите колготки за пять долларов и используйте технику „сделай сам“ — получите результат за 190 долларов», «У меня завалялось парочка таких в ящике шкафа», «У меня таких полно. Кому надо? Вот уж разбогатею», «Моя дочка каждый день приходит из школы в таких колготках, но никогда не выходит из дома в них. Она тратит на них 190 долларов в день? Просто нет слов», — писали в комментариях.

Одна из женщин в шутку заявила, что собирается начать бизнес по изготовлению драных колготок. «Оказывается, я всю жизнь занималась н тем делом, а золотое дно было прямо под рукой», — написала она.

Фото Clothbase и SSENSE

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