28.34 / 28.54 33.12 / 33.52
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Раздевшуюся догола девушку в Одессе отказались задерживать

14:54 29 октября 2020
Голая женщина

После акции в Киеве, где активистка движения FEMEN обнажилась под зданием посольства Республики Польша, аналогичный протест устроили и в Одессе под польским генконсульством.

Как пишет «Думская», голый протест провели в знак солидарности с польскими женщинами, выступающими против решения Конституционного суда, запретившего все виды абортов в стране.

Отмечается, что в отличие от Киева, где голую девушку задержали, одесские правоохранители дождались окончания перформанса, лишь раз попросив участницу акции не нарушать общественный порядок.

Издание публикует фотографии с протестной акции — на теле обнаженной девушки, как и у ее коллеги в Киеве, были нанесены краской лозунги: «Мое тело — мой выбор» и «Сестры, к оружию».

В то же время девушку без белья, задравшую юбку перед четой Зеленских, которые шли на избирательный участок, могут оштрафовать на 51−119 грн или направить на общественные работы на 40−60 часов — такое наказание предусматривает статья 173 КУоАП о мелком хулиганстве, по которой был составлен протокол.

Изображение Валентин Симеонов с сайта Pixabay.

690

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Голая женщина

Раздевшуюся догола девушку в Одессе отказались задерживать

Биометрический паспорт

У Шмыгаля отреагировали на угрозу лишения Украины безвиза

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер