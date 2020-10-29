Раздевшуюся догола девушку в Одессе отказались задерживать

После акции в Киеве, где активистка движения FEMEN обнажилась под зданием посольства Республики Польша, аналогичный протест устроили и в Одессе под польским генконсульством.

Как пишет «Думская», голый протест провели в знак солидарности с польскими женщинами, выступающими против решения Конституционного суда, запретившего все виды абортов в стране.

Отмечается, что в отличие от Киева, где голую девушку задержали, одесские правоохранители дождались окончания перформанса, лишь раз попросив участницу акции не нарушать общественный порядок.

Издание публикует фотографии с протестной акции — на теле обнаженной девушки, как и у ее коллеги в Киеве, были нанесены краской лозунги: «Мое тело — мой выбор» и «Сестры, к оружию».

В то же время девушку без белья, задравшую юбку перед четой Зеленских, которые шли на избирательный участок, могут оштрафовать на 51−119 грн или направить на общественные работы на 40−60 часов — такое наказание предусматривает статья 173 КУоАП о мелком хулиганстве, по которой был составлен протокол.

Изображение Валентин Симеонов с сайта Pixabay.

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