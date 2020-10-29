День ангела Елены: красивые открытки и поздравления

Елены отмечают свои именины несколько раз в году. 12 ноября церковь вспоминает Елену Сербскую. Предлагаем поздравить обладательниц этого имени с Днем ангела.

Елена, пусть ангел тебя охраняет,

По жизни незримо всегда направляет.

Поступки и мысли пусть будут чисты,

Добро наполняет слова и мечты.

***

Елена, в именины

Желаю я тебе

Своей любви дождаться,

Покорной быть судьбе.

Пускай твоя святая

Тебя убережет,

И счастие большое

Вдруг в жизнь твою войдет.

Ты, главное, пошире

Души врата раскрой

Найдется в этом мире

Твой человек родной.

Елена, ты прекрасней всех принцесс,

Ты совершенство, что с небес спустилось,

Ты так красива, спору нет,

Хочу, чтоб все хорошее случилось.

И в День святой, в День ангела Елена,

Желаю жизни я тебе без бед,

Здоровья, яркости, терпенья,

Чтоб ангел рядом был на век!

***

Подруженька, Лена,

Пусть жизнь, словно пена,

Будет легкой, пушистой,

Цветочно-душистой.

Я надеюсь, что ты

Все исполнишь мечты,

В сердце хранимые.

А все горести мнимые

Исчезают на век,

Мой родной человек!

Лена, мы тебе желаем:

Пусть твой праздник оживет!

Веселье льется пусть без края…

И случится чудо, вот!

Завтра пусть уйдет похмелье,

Но останется запал…

И цветастой акварелью

Судьбы ангел расписал!

Картинки от bonnycards.ru

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