День ангела Елены: красивые открытки и поздравления
Елены отмечают свои именины несколько раз в году. 12 ноября церковь вспоминает Елену Сербскую. Предлагаем поздравить обладательниц этого имени с Днем ангела.
Елена, пусть ангел тебя охраняет,
По жизни незримо всегда направляет.
Поступки и мысли пусть будут чисты,
Добро наполняет слова и мечты.
***
Елена, в именины
Желаю я тебе
Своей любви дождаться,
Покорной быть судьбе.
Пускай твоя святая
Тебя убережет,
И счастие большое
Вдруг в жизнь твою войдет.
Ты, главное, пошире
Души врата раскрой
Найдется в этом мире
Твой человек родной.
Елена, ты прекрасней всех принцесс,
Ты совершенство, что с небес спустилось,
Ты так красива, спору нет,
Хочу, чтоб все хорошее случилось.
И в День святой, в День ангела Елена,
Желаю жизни я тебе без бед,
Здоровья, яркости, терпенья,
Чтоб ангел рядом был на век!
***
Подруженька, Лена,
Пусть жизнь, словно пена,
Будет легкой, пушистой,
Цветочно-душистой.
Я надеюсь, что ты
Все исполнишь мечты,
В сердце хранимые.
А все горести мнимые
Исчезают на век,
Мой родной человек!
Лена, мы тебе желаем:
Пусть твой праздник оживет!
Веселье льется пусть без края…
И случится чудо, вот!
Завтра пусть уйдет похмелье,
Но останется запал…
И цветастой акварелью
Судьбы ангел расписал!
Картинки от bonnycards.ru79
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