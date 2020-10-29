Именины Анастасии: душевные поздравления и открытки
Обладательницы имени Анастасия два дня подряд отмечают именины. 11 ноября церковь вспоминает преподобномученицу Анастасию Римлянскую, а 12 — Анастасию Солунскую.
«ФАКТЫ» подготовили красивые поздравления в стихах и открытках.
«Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям».
***
Есть праздник славный христианский,
Святой Анастасии день,
Наполнен он теплом и светом,
Любую озаряет тень.
Поздравить хочется сердечно
Сегодня всех Анастасий,
Пусть ваше счастье будет вечным,
Должна удача в дом прийти.
Анастасия, Настенька, Настюша,
Какое имя неземное у тебя!
Позволь сегодня рядом быть с тобою,
Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.
Желаем только крепкого здоровья,
Везде во всем лишь ангельских побед.
Желаем жить и жизнью наслаждаться,
Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!
***
Анастасия — гордость, красота!
Величия сила, магии подобна.
Кровей ты царских, светишь как звезда.
Всегда скромна, прекрасна, благосклонна.
Анастасия — музыкой звучит
В моей душе прекрасное столь имя.
Анастасия — пусть благословит
Тебя судьба вовеки и отныне.
Анастасия — в этот день и час
Сияй ты ярче тысячи созвездий.
Анастасия — этот мир для нас
И мы с тобой навеки будем вместе!
Пускай тебе с небес Анастасия
Пошлет здоровья, много света и тепла,
Пусть все сбываются желания благие,
Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!
Сегодня я тебе желаю лишь цветения,
Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,
Пусть Ангел твой пошлет благословение,
Чтоб защитить тебя от бед и зла!
Настенька, любимая,
С Днем ангела тебя!
Ты самая красивая,
Пусть улыбочка твоя
Ярким светом разольется,
Озарив собой весь мир,
Да будет жизнь твоя, как пир,
И ржавчиной да не возьмется
Броня от бури и потерь,
Пусть все в жизни удается,
А счастье пусть рекою льется,
Все будет хорошо, поверь!
Открытки от bonnycards.ru
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