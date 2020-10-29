Именины Анастасии: душевные поздравления и открытки

Обладательницы имени Анастасия два дня подряд отмечают именины. 11 ноября церковь вспоминает преподобномученицу Анастасию Римлянскую, а 12 — Анастасию Солунскую.

«ФАКТЫ» подготовили красивые поздравления в стихах и открытках.

«Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям».

***

Есть праздник славный христианский,

Святой Анастасии день,

Наполнен он теплом и светом,

Любую озаряет тень.

Поздравить хочется сердечно

Сегодня всех Анастасий,

Пусть ваше счастье будет вечным,

Должна удача в дом прийти.

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

***

Анастасия — гордость, красота!

Величия сила, магии подобна.

Кровей ты царских, светишь как звезда.

Всегда скромна, прекрасна, благосклонна.

Анастасия — музыкой звучит

В моей душе прекрасное столь имя.

Анастасия — пусть благословит

Тебя судьба вовеки и отныне.

Анастасия — в этот день и час

Сияй ты ярче тысячи созвездий.

Анастасия — этот мир для нас

И мы с тобой навеки будем вместе!

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

Настенька, любимая,

С Днем ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!



Открытки от bonnycards.ru

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