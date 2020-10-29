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Общество и люди

От коронавируса умер мэр Новгород-Северского

22:00 29 октября 2020
Олег Бондаренко

В четверг, 29 октября, в Чернигове в областной больнице от коронавируса умер мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко.

У мужчины была двусторонняя пневмония, поражено 80 процентов легких. Об этом «Суспільному» сообщил главный врач областной больницы Андрей Жиденко.

Бондаренко госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Бондаренко родился 6 сентября 1973 года в городе Белая Церковь Киевской области. Окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко по специальности «Экономика предприятия» и Межрегиональную Академию управления персоналом по специальности «Коммерческое и трудовое право».

Работал в контрольно-ревизионных органах, Фонде соцстраха. С марта 2014 по ноябрь 2015 возглавлял Новгород-Северский районный совет. В ноябре 2015 стал мэром Новгород-Северского.

На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Баллотировался Бондаренко от партии «Родной дом».

Напомним, 28 октября от коронавируса в больнице умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. А сегодня стало известно о смерти от COVID-19 первого президента АО «Украинская финансовая группа», бывшего народного депутата Украины Валерия Бабича.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коронавирусом заразился мэр Киева Виталий Кличко. А городской голова Львова Андрей Садовый ушел на самоизоляцию в связи с тем, что COVID-19 диагностировали у его супруги и тещи.

Фото ns-mrada.cg.gov.ua

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