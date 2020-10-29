В Крыму люди начали использовать воду из батарей отопления: власти предупредили о последствиях

В оккупированном Крыму ситуация с водоснабжением в этом году стала особенно критической. С конца лета крымчанам стали подавать питьевую воду по графику по несколько часов в день.

Из-за дефицита жители полуострова стали использовать воду из систем центрального отопления. Оккупационная администрация грозит уличенным административной ответственностью, сообщает «Крым Реалии».

В «Крымтеплокоммунэнерго» напомнили жителям, что разбор воды из батарей и труб приводит к перерывам теплоснабжения и увеличению стоимости тарифа на отопление. Кроме того, вода из системы отопления может стать причиной инфекционного заражения людей даже при простом мытье посуды.

Напомним, графики подачи воды были введены в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском районах, Белогорске и Белогорском районе и частично в Алуште.

Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что в случае сохранения засушливой погоды, режим подачи воды жителям Симферополя может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки.

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