Жуткая смерть детей на курорте: двое подростков погибли во время полета на парашюте

Парение на парашюте за катером (парасейлинг) нередко становится причиной гибели туристов во время отдыха.

Очередными жертвами опасного развлечения стали двое подростков из Великобритании, которые погибли во время парасейлинга в Греции, пишет Metro.

Издание со ссылкой на береговую охрану страны отмечает, что инцидент произошел на острове Родос в среду, 28 октября.

Трое детей решили прокатиться на экстремальном аттракционе.

К сожалению, в какой-то момент веревка, связывавшая парашют с моторной лодкой, порвалась, и их ветром отнесло на скалы.

Двое подростков, 15-летний мальчик и 13-летняя девочка, погибли. Их двоюродному брату удалось выжить. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

Представитель греческой береговой охраны заявил, что полиция расследует инцидент, уже арестованы водитель катера и его помощник. Правоохранители обратили внимание на то, что веревка, которой парашют крепился к катеру, была перерезана. Также полицейские попытаются выяснить, почему в сильный ветер была организована поездка в местности, где много скал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Геническе во время полета 25-летней девушки на парасейлинге парашют оторвался от катера, и два часа ветер гонял его по небу. За это время девушку несколько раз ударяло о волны. Догнать парашют смогли только через 40 километров, возле Кирилловки, но девушку спасти не удалось.

Фото: h-i.su

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