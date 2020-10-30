28.35 / 28.54 33.09 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Таинственный монстр: в Сети началась массовая истерия из-за фото "крылатого тарантула"

5:50 30 октября 2020
Странное существо

Людей часто пугает все непонятное и трудно поддающееся объяснению, поэтому вряд ли стоит удивляться, что когда на прошлой неделе авторы блога @stamamalon с более чем 2,8 миллионами подписчиков разместили фото некоего странного существа, многие пользователи пришли от него в ужас.

Некоторые из читателей писали, что на фоне «чудовища» все прочие беды 2020 года кажутся им «игрушками», пишет «Лайф» со ссылкой на The Sun.

При этом в кадре предстало мохнатое существо с толстыми лапками и крыльями, притаившееся на стене.

Подпись под фото гласила: «Antheraea Polyphemus, basically a tarantula with wings» («Antheraea Polyphemus, тарантул с крыльями»).

Пост собрал более 58 тысяч репостов и 22 тысячи комментариев, при этом некоторые из них были наполнены ужасом от увиденного.

Многие писали, что не хотели бы столкнуться со столь опасным и грозным животным.

«О нет, достаточно уже и того, что тараканы летают», «Скажите мне, где он водится, и я туда никогда в жизни не поеду», «Жесть! Не хотела бы встретиться с такой красотой нос к носу!», «Кажется, 2020-й уже ничем не сможет нас удивить», — комментировали пользователи.

Однако всё прояснилось, когда в комментарии пришли знатоки, раскрывшие правду о пугающем существе. По их словам, виной всему был неправильный перевод — на фото изображена безобидная бабочка сатурния полифем (Antheraea Polyphemus). Она обитает в Северной Америке, на крыльях у неё расположены пятна, напоминающие глаза, а размах крыльев такой необычной красавицы может достигать 15 см.

Благодаря пояснениям специалистов «массовая истерия» в Сети была предотвращена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети.

Фото: thesun.co.uk

68

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер