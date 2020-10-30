Таинственный монстр: в Сети началась массовая истерия из-за фото "крылатого тарантула"

Людей часто пугает все непонятное и трудно поддающееся объяснению, поэтому вряд ли стоит удивляться, что когда на прошлой неделе авторы блога @stamamalon с более чем 2,8 миллионами подписчиков разместили фото некоего странного существа, многие пользователи пришли от него в ужас.

Некоторые из читателей писали, что на фоне «чудовища» все прочие беды 2020 года кажутся им «игрушками», пишет «Лайф» со ссылкой на The Sun.

При этом в кадре предстало мохнатое существо с толстыми лапками и крыльями, притаившееся на стене.

Подпись под фото гласила: «Antheraea Polyphemus, basically a tarantula with wings» («Antheraea Polyphemus, тарантул с крыльями»).

Пост собрал более 58 тысяч репостов и 22 тысячи комментариев, при этом некоторые из них были наполнены ужасом от увиденного.

Многие писали, что не хотели бы столкнуться со столь опасным и грозным животным.

«О нет, достаточно уже и того, что тараканы летают», «Скажите мне, где он водится, и я туда никогда в жизни не поеду», «Жесть! Не хотела бы встретиться с такой красотой нос к носу!», «Кажется, 2020-й уже ничем не сможет нас удивить», — комментировали пользователи.

Однако всё прояснилось, когда в комментарии пришли знатоки, раскрывшие правду о пугающем существе. По их словам, виной всему был неправильный перевод — на фото изображена безобидная бабочка сатурния полифем (Antheraea Polyphemus). Она обитает в Северной Америке, на крыльях у неё расположены пятна, напоминающие глаза, а размах крыльев такой необычной красавицы может достигать 15 см.

Благодаря пояснениям специалистов «массовая истерия» в Сети была предотвращена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что МРТ-снимок мопса шокировал пользователей сети.

Фото: thesun.co.uk

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