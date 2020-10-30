30 тысяч долларов на ветер: арестован мужчина, осыпавший прохожих «дождем» из наличных с 30-го этажа

В китайском городе Чунцин прохожие были потрясены, когда на балкон 30-го этажа жилого дома вышел мужчина и принялся в буквальном смысле швырять деньги на ветер. «Дождь» из наличных удалось заснять на камеру. Десятки людей бросились поднимать банкноты, выбегая на дорогу. Машины останавливались. Возникла транспортная пробка.

Как сообщает издание Daily Star, китаец выбросил в общей сложности сумму, эквивалентную 30 тысячам долларов.

Однако благодарности 29-летний «благодетель» ни от кого не дождался. Вместо этого его арестовали за хранение наркотиков. Полиция утверждает, что он находился в состоянии транса, будучи под воздействием метамфетамина. Мать не в меру щедрого молодого человека собиралась потратить эти деньги на ремонт жилища. Хозяйке удалось вернуть менее 600 долларов. Остальные деньги успели унести.

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