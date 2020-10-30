28.36 / 28.56 33.01 / 33.43
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Жена Кернеса в Берлине отведала дорогого саке

10:04 30 октября 2020
Оксана Гайсинская

Оксана Гайсинская — супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса, который по-прежнему находится в клинике «Шарите» — засветилась в берлинском ресторане вместе с невесткой.

В сториз в Instagram она выложила фотографии нескольких японских блюд, которые дамы заказывали в ресторане. Попали на фото и две бутылки со спиртными напитками, один из которых — саке Nagai, Mizubasho Pure.

Кстати, бутылка такого саке стоит более трех тысяч гривен.

В ресторане Shiori Оксана Гайскинская была со своей невесткой — женой Родиона Гайсинского Анной. По крайней мере, именно ее Гайсинская «тегнула» на фотографиях.

В Берлина Оксана Гайсинская побывала возле Berghain — бывшего техно-клуба, который во время пандемии перепрофилировался в арт-галерею. На фасаде здания размещен баннер с философским лозунгом — «Morgen ist die Frage» (Завтра — это вопрос).

Фото Оксаны Гайсинской из соцсетей.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

Тест на ковид

Не все, у кого положительный тест на коронавирус, заразны

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер