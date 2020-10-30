Жена Кернеса в Берлине отведала дорогого саке

Оксана Гайсинская — супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса, который по-прежнему находится в клинике «Шарите» — засветилась в берлинском ресторане вместе с невесткой.

В сториз в Instagram она выложила фотографии нескольких японских блюд, которые дамы заказывали в ресторане. Попали на фото и две бутылки со спиртными напитками, один из которых — саке Nagai, Mizubasho Pure.

Кстати, бутылка такого саке стоит более трех тысяч гривен.

В ресторане Shiori Оксана Гайскинская была со своей невесткой — женой Родиона Гайсинского Анной. По крайней мере, именно ее Гайсинская «тегнула» на фотографиях.

В Берлина Оксана Гайсинская побывала возле Berghain — бывшего техно-клуба, который во время пандемии перепрофилировался в арт-галерею. На фасаде здания размещен баннер с философским лозунгом — «Morgen ist die Frage» (Завтра — это вопрос).

Фото Оксаны Гайсинской из соцсетей.

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