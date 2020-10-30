Илларион Ярошенко: «По нашей рецептуре выпускают полезный для здоровья чай на основе чайного гриба и каннабиса»

В минувшее воскресенье вместе с местными выборами прошел опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из пяти вопросов касался возможности снятия запрета на применение медицинского каннабиса (конопли) ради оказания помощи людям, страдающим болями. Оказывается, каннабис является не только обезболивающим, но и средством от бессонницы, может применяться для лечения порядка 250 различных заболеваний. Кроме того, быть сырьем для выпуска продуктов питания и напитков, использоваться в промышленности. Об этом «ФАКТАМ» рассказал предприниматель и ученый, доцент Украинской военно-медицинской академии, кандидат фармакологических наук Илларион Ярошенко, под руководством которого из конопли создаются биологически активные добавки, а недавно даже разработан тонизирующий напиток. И все это без нарушения законодательства.

«В конопле содержится более 200 химических соединений. И только одно из них вызывает эйфорию»

— В мире популярен безалкогольный напиток комбуча, который делается на основе чайного гриба, — говорит Илларион Ярошенко. — Я фармацевт, но руководство одной компании по выпуску напитков, зная о полезных свойствах конопли для здоровья человека, попросило меня и моих коллег разработать рецептуру комбучи с каннабисом. Мы взялись за это дело, ведь являемся специалистами по каннабису. Получившийся у нас напиток, по сути, является натуральным пробиотиком — нормализует работу желудочно-кишечного тракта и не дает излишне распаляться аппетиту. Комбуча и сама по себе полезна. Но с каннабисом она еще более полезна и вкусна. Этот напиток уже выпускается в Киеве и Харькове.

— Получается, не все вещества, входящие в состав каннабиса, являются наркотическими?

— Конечно. В конопле содержится более 200 химических соединений — каннабиноидов. И только один из них (тетрагидроканнабинол) воздействует на психику, вызывая эйфорию. Однако в Украине, к сожалению, запрещено работать с любыми составляющими стеблей и листьев конопли. Хотя препараты на их основе являются отличным средством от бессонницы, унимают боли, помогают в лечении таких заболеваний, как эпилепсия, артриты, психические расстройства, болезни сердца, посттравматический синдром, которым страдают многие ветераны войны. А масло конопли — богатейший источник витаминов, полезных прежде всего для кожи человека.

Кстати, на телеканале CNN сняли фильм о юной американке Шарлотте Фидж, вдохновившей ученых на создание нового сорта медицинской конопли. История началась с того, что врачи прописали девочке масло из каннабиса. Это привело к тому, что частота приступов эпилепсии у Шарлотты значительно уменьшилась. Ученые разобрались, благодаря каким конкретно веществам, входящим в состав конопли, удалось добиться такого результата. И вывели новый сорт растения с высоким содержанием именно этих веществ. Назвали его «Паутина Шарлотты».

Очень важно, что эти препараты не вызывают привыкания и не имеют побочных эффектов. А то ведь обычные лекарства, например, от рассеянного склероза, способны за несколько лет убить пациента из-за побочных эффектов.

«Уже порядка 50 стран в той или иной форме разрешили использование конопли»

— Если узаконить медицинский каннабис, то как защитить его посевы от наркоманов?

— За рубежом уже давно нашли надежный способ оградить эти плантации. Медицинскую коноплю выращивают исключительно в специально оборудованных и охраняемых теплицах. Уже порядка 50 стран (в том числе развитых) в той или иной форме разрешили использовать эти растения. В США в одних штатах запрет сняли, в других — нет.

Замечу, что в Украине на крайне незначительных площадях выращивают техническую коноплю. Она используется для производства волокон. А фармацевтов интересуют прежде всего сорта медицинского каннабиса.

Они привлекли мое внимание в 2004 году, когда побывал с коллегами в научном центре Sensi Seeds (Голландия), в котором создаются и тестируются новые сорта медицинского каннабиса. Узнал тогда, как много у него возможностей в лечении различных недугов.

Илларион Ярошенко: «Очень важно, что препараты из конопли не вызывают привыкания и не имеют побочных эффектов»

— Как вам удается заниматься коноплей, несмотря на тотальный запрет на нее?

— За рубежом закупаем сырье, из которого удален компонент, вызывающий эйфорию — тетрагидроканнабинол. Мы разработали технологию получения из семян технической конопли водорастворимого экстракта. Заметьте, никто, кроме нас, водорастворимый экстракт делать не умеет. В Китае по нашей технологии выпускают этот экстракт и отправляют нам. А мы на его основе изготавливаем биологически активные добавки, продукты питания, напитки, ликеро-водочные изделия. В Украине на крупном фармкомбинате развернули производство средства от бессонницы на основе конопляного масла. Кстати, и организм человека вырабатывает некоторое количество каннабиноидов. Поэтому, когда люди принимают эти вещества в качестве лекарств, организм воспринимает их как естественные для себя.

Еще хотелось бы добавить пару слов о технической конопле. Один ее гектар за сезон дает столько целлюлозы для производства бумаги, как лес, который 35 лет растили на такой же площади. Конопля входит в состав многих композиционных материалов, из которых изготовлено, например, около 75 процентов самолета «Боинг». А канадскими учеными разработано авиационное экспериментальное топливо из каннабиса.

Украине давно пора на официальном уровне пересмотреть свое отношение к каннабису. Это позволит более эффективно оказывать помощь людям, страдающим многими заболеваниями. А экономика страны получит ценное сырье широкого спектра применения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Николаевской области впервые в Украине суд оправдал инвалида, растившего коноплю как лекарство.

Фото со страницы Иллариона Ярошенко в Facebook

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