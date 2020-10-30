Всемирный день доброты 2020: красивые поздравления и открытки

13 ноября отмечают Всемирный день доброты (World Kindness Day), символом которого является открытое сердце. В этот день принято совершать добрые дела, поздравлять друзей и знакомых, дарить цветы встречным людям и тем, кого впервые видишь.

А «ФАКТЫ» предлагают поздравить близких красивыми открытками и стихами.

Так миру не хватает доброты,

Сегодня с ним своей ты поделись,

Быть может, твоя капелька добра

Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в День всемирный доброты

Вам к солнцу протянуть ладони,

Пусть добротою, ласкою, теплом

И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,

Добрым быть всегда прекрасно,

Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,

День добра, ура, ура,

От души я поздравляю,

С этим праздником тебя!

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

В этот день Всемирный доброты

Я тебе от сердца пожелаю,

Больше искренней любви и теплоты,

Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать

Доброту и радость своим близким,

И к тебе вернется благодать,

Бог за все вознаградит с избытком!

(pozdravok.ru)

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?

Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.

Ты к сердцу любому проложишь мосты

Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,

Оно бумерангом, конечно, вернётся

И душу от зла сохранит сквозь года,

И будет тебя согревать лучше солнца!

(pozdravok.ru)

Открытки от bonnycards.ru

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