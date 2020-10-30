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Общество и люди

Всемирный день доброты 2020: красивые поздравления и открытки

21:07 12 ноября 2020
Всемирный день доброты&nbsp;— открытка

13 ноября отмечают Всемирный день доброты (World Kindness Day), символом которого является открытое сердце. В этот день принято совершать добрые дела, поздравлять друзей и знакомых, дарить цветы встречным людям и тем, кого впервые видишь.

А «ФАКТЫ» предлагают поздравить близких красивыми открытками и стихами.

Так миру не хватает доброты,
Сегодня с ним своей ты поделись,
Быть может, твоя капелька добра
Продлит кому-то счастье или жизнь.

Желаю в День всемирный доброты
Вам к солнцу протянуть ладони,
Пусть добротою, ласкою, теплом
И счастьем нашу жизнь оно наполнит.

Доброта спасает жизни,
Доброта всегда нужна,
Добрым быть всегда прекрасно,
Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,
День добра, ура, ура,
От души я поздравляю,
С этим праздником тебя!

Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.

В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать
Доброту и радость своим близким,
И к тебе вернется благодать,
Бог за все вознаградит с избытком!
(pozdravok.ru)

А знаешь ли, сколько в тебе доброты?
Её не измерить ни в метрах, ни в граммах.
Ты к сердцу любому проложишь мосты
Одним только словом, но искренним самым.

Не бойся добро отдавать никогда,
Оно бумерангом, конечно, вернётся
И душу от зла сохранит сквозь года,
И будет тебя согревать лучше солнца!
(pozdravok.ru)

Открытки от bonnycards.ru

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