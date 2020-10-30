День Всех Святых и День поминовения усопших: традиции и запреты этих католических праздников

1 ноября римокатолики отмечают День всех святых (All Saints' Day), а 2 ноября — День поминовения усопших (All Sauls' Day). Это последний большой праздник римско-католического литургического года.

«Мощи христиан-мучеников, отдавших жизнь за веру, считались священной реликвией»

Традиция поминать святых возникла еще в ранней церкви. Но тогда святыми считали всех, кто принял святое крещение. В своих посланиях первым христианам апостол Павел так и обращался к ним: «Находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе» или, например, «Находящимся в Эфесе святым».

А со временем особо почитать стали христиан-мучеников, отдавших жизнь за веру. Первым таким святым стал Поликарп Смирнский, мученический подвиг которого был описан в 155 году в документе под названием «Окружное послание Смирнской Церкви другим Церквам». В те же далекие времена появился и обычай хранить мощи мучеников как священную реликвию. К местам захоронения таких святых верующие приходили, чтобы помолиться за них и заручиться их поддержкой и помощью в своих делах. А днем почитания мученика становился день его смерти. Со временем культ мучеников распространился на все поместные церкви и, наряду с днями памяти в честь каждого святого, появился и один общий для них праздник — День Всех Святых.

В Римской Церкви впервые отметили его 13 мая 609 года (по другим источникам, это произошло в 610 году). Тогда Папа Бонифаций IV освятил в Риме перестроенный из языческого пантеона христианский храм в честь Девы Марии и всех мучеников церкви. К дню освящения в храм из катакомб на 28 телегах перевезли останки христиан, принявших мученическую смерть за веру.

При Папе Григории III (731−741 гг.) святыми стали считать не только тех, кто умер за веру в Христа, но и тех, кто вообще претерпел за нее гонения и страдания, а позже и всех почивших праведников. (В наше время в День Всех Святых почитаются все католические святые, в том числе и те, имена которых не известны широкому кругу верующих, а о святость их знает только Бог.)

Папа Григорий IV (827−844 гг) перенес праздник Всех святых на 1 ноября (прежде в этот день в Англии и Ирландии уже поминались те святые, у которых в течение года не было своего дня памяти) и ввел его во всей церкви западного обряда. (Кстати, не все исследователи согласны с тем, что перенос праздника с весны на осень — заслуга Папы Григория IV. Многие, например, считают официально установленным фактом, что 1 ноября в качестве дня молитвы за мучеников христовых, ушедших в мир иной, было объявлено Папой Григорием III в 741 году во время церковной службы в Базилике Святого Петра в Ватикане.)

Надо сказать, что официальных процессов канонизации до XI века не существовало — о святости того или иного мученика или подвижника судили по степени почитания его людьми. А первым официально канонизированным святым католической церкви стал святой Ульрик Аугсбургский. И произошло это в 1093 году (через 120 лет после его смерти).

«Главными атрибутами праздника в Европе являются молитва и огонь поминальных свечей»

Что касается традиции поминать усопших сразу после Дня Всех Святых, то начало ей положил в 998 году Одилон — аббат бенедиктинского монастыря Клюни во Франции. По распоряжению аббата в подчинявшихся ему монастырях стали отмечать 2 ноября как день памяти умерших. Со временем два первых дня ноября слились в один праздник «Святые и усопшие». В первый его день католики обязательно присутствуют в костелах на Святой мессе, а на следующий — посещают кладбища, чтобы привести в порядок могилы своих умерших родственников, помолиться за них и зажечь поминальные свечи. Практически по всей Европе главными атрибутами праздника являются молитва и огонь поминальных свечей.

Но в некоторых странах посещать кладбища принято именно 1 ноября.

Например, в Польше, где 1 ноября является официальным выходным днем. Многие нарядно одетые поляки в этот день несут на заранее убранные и украшенные могилы своих близких букеты цветов (как правило, они составлены из четного количества хризантем), лампадки и свечи. Надо сказать, что здесь не принято оставлять на могилах еду или рюмки со спиртным — поминают умерших родных дома за столом. Но на каждой могиле обязательно оставляют лампадку с зажженной свечкой, поэтому особенно впечатляющий вид кладбища в дни праздника имеют ночью. И конечно после кладбища верующие идут в костел, чтобы поблагодарить Бога за дар святости, помянуть души, которые уже достигли вечной славы, попросить их покровительства, а также помолиться за усопших близких людей.

Национальным праздником и выходным днем 1 ноября является и в Венгрии. И здесь проходят поминальные богослужения, а на кладбищах как символ памяти горят тысячи свечей.

1 ноября посещают могилы своих усопших родственников католики Германии. Зажженные на могилах свечи горят и на следующий день — в праздник Всех душ.

Нерабочим днем 1 ноября является также в Литве. Еще с давних времен у литовцев существует обычай в День Всех Святых и в День поминовения усопших помогать нуждающимся, угощать их, чтобы те молились за души умерших и за благополучие живых. Еще одна традиция — горящие свечи на могилах и цветы. Причем приносят их не только на могилы своих родственников, друзей и знакомых, но и на могилы тех, кем гордится нация — известных и заслуженных деятелей страны. Зажигают свечи и на могилах, которые уже некому посещать.

Выходными являются дни праздника «Святые и усопшие» и в Австрии. В первый день здесь в костелах поминают всех святых, а во второй с самого утра часто общей процессией с молитвами и песнопениями отправляются на кладбища. А еще в разных частях страны существуют свои местные традиции. Например, в Тироле в ночь на 2 ноября и днем этого дня принято ставить на стол зажженные свечи и еду для «бедных душ». В других местностях раздают прохожим свежеиспеченный хлеб. В память об утонувших опускают в водоемы поминальные венки.

Несколько иначе отмечают День Всех святых в Испании, где он проводится в кругу родных и близких. Считается, что первыми этот праздник начали отмечать жители маленькой деревушки Косентайна (провинция Аликанте), о чем свидетельствуют документы, датированные 1346 годом. И теперь пышно отмечаемый здесь с песнями и танцами День всех святых Косентайна получил звание праздника национального значения. А на Канарских островах особое значение придается ночи накануне 1 ноября, когда принято в семейном кругу собираться у очага, чтобы полакомиться поджаренными каштанами, грецкими орехами и специально приготовленными сладостями, выпить анисовой настойки и помянуть своих умерших родных и близких. На севере Испании огонь в очагах принято поддерживать до самого утра, чтобы промозглой осенней ночью не мерзли усопшие. По древней кельтской традиции здесь на улицах выставляются горящие тыквы, но с современным Хэллоуином этот обычай связи не имеет. Весело и красочно отмечается этот праздник на юге Испании, в Кадисе. Здесь проводится множество конкурсов. Например, здесь на продуктовых рынках украшают прилавки и устраивают конкурс на лучший продукт в разных номинациях: среди фруктов, овощей, рыбы, кур и так далее.

День Всех Святых в Испании

Особое место занимает мексиканская версия Дня Всех Святых, которая носит название Dia de los Muertos (День мертвых) и корнями уходит к древним ацтекам и майя. У ацтеков, например, еще до завоевания Мексики испанцами было принято хранить дома черепа родственников и использовать их в ритуальных целях. В течение одного летнего месяца, отдавая дань загробному миру и его покровительнице — богине Миктлансиуатль, устраивались кровавые жертвоприношения. Считая эти ритуалы кощунственными, испанцы принудительно обращали коренное население Мексики в католицизм, но полностью изжить древние традиции так и не удалось. Здесь по-прежнему считается, что это радостный праздник, так как День мертвых — единственные день, когда умершие могут навестить своих живых родственников. И череп, как и раньше, остался одним из главных символов этого праздника.

Череп - один из главных атрибутов праздника в Мексике

Dia de los Muertos в Мексике является национальным праздником и нерабочим днем. В первый день почитают усопших детей и младенцев. Он так и называется — День маленьких ангелов (Día de Angelitos). А 2 ноября, в собственно Dia de los Muertos, поминают умерших взрослых. К празднику готовятся загодя — изготавливают костюмы и маски для шествий, репетируют музыку и танцы, готовят специальные алтари, для которых заказывают грузовики свежесрезанных желтых бархотцев. Их мексиканцы считают цветками мертвы, а алтари из этих цветов — символической дверью между мирами, через которую души могут прийти домой. Эти алтари устанавливают где только можно — в домах и на площадях, в магазинах и в школах, в ресторанах и в больницах, в отелях и аэропортах. К ним возлагают подарки: цветы, свечи, специальную ритуальную еду, фрукты и игрушки — для детей, а для взрослых — алкоголь. И обязательно воду (после путешествия духов мучает жажда), а также сладкий хлеб мертвых (pan de muertos). Все жизненное пространство украшают к празднику черепами, скелетами и гробами. Даже чупа-чупс и шоколад изготавливают в виде этих атрибутов праздника. Готовятся для приема усопших родных и дома — готовится их любимая еда, подготавливается кровать для их отдыха. Для встречи с ними вся семья собирается вместе.

А кульминация праздника — посещение кладбища. Сюда стекаются жители городов и поселков со своими детьми (приносят даже младенцев). К усыпанным лепестками бархатцев, украшенным венками, букетами и свечками могилам приносят напитки и любимую еду умерших, их фотографии. Здесь проходят настоящие гулянья с вкусной едой, алкоголем, веселыми разговорами, музыкой и танцами. Но такие пикники предпочитают все-таки жители небольших населенных пунктов. А в крупных городах предпочтение отдается настоящим карнавалам и шествиям людей, ряженных мертвецами.

Словом, в Мексике в этот праздник всячески демонстрирует любовь к умершим родственникам, радость от встречи с ними и их почитание. И все это действо заканчивается с первыми лучами солнца 3 ноября.

Напомним, в канун Дня Всех Святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября, в мире отмечают Хеллоуин.

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