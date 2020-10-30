День работников радио, телевидения и связи 2020: лучшие поздравления

16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи Украины. Это профессиональный праздник работников информационной сферы.

Предлагаем оригинально поздравить всех причастных с праздником.

«Дорогие друзья! Сегодня, в день Работника радио, телевидения и связи Украины, хочется настроиться с Вами на одну радиоволну, и в прямом эфире, на всю страну поздравить Вас с праздником. Пожелать вдохновения и любви, хорошего настроения и позитива, а также всего того, что Вы сами желаете слушателям и телезрителям! Вы несёте радость в каждом слове, дарите задор и легкость каждой песней, и просто держите в курсе всех событий. Спасибо, ребята, за нелёгкий труд!»

Всех работников поздравить

Теле, радио хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.

Дарите вы людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

***

Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной — правильных

Лишь ориентиров.

Нам теледикторы с экрана

Расскажут новости с утра,

Они для нас проснулись рано,

Ведь на работу им пора,

А мы едва еще проснулись,

Налили кофе или чай,

А вот уж к пульту потянулись,

Его возьми, ТВ включай,

Сегодня праздник ведь отличный

У всех работников TV,

И я решил поздравить лично

Тебя, мой друг, привет лови!

Сегодня праздник интересный,

День радио работников и телевидения,

Ваши профессии для всех известны,

Вы постоянно в обсуждении,

Мы всем желаем вам здоровья,

Большой и крепкой дружбы,

Сопровождались чтоб всегда любовью,

Чтоб разногласий не было на службе,

Пусть будет в жизни больше смеха,

Пусть счастье никогда не покидает,

Работа чтоб для вас была утехой,

Пускай удача никогда не пропадает!

***

Все, кто работает на радио, ТВ,

Примите наше поздравленье.

Работа будет пусть на высоте

И только светлым — настроенье.

Пусть окружает море доброты,

Побольше будет в жизни смеха.

Конечно, пусть сбываются мечты

В объятьях счастья и успеха.

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