«Все зарабатывают на вирусе»: журналистку возмутила ситуация с похоронами умерших от COVID-19 в Харькове

В Харькове отказываются хоронить тех, кто умер от коронавируса. Об этом журналистка Инна Поляк сообщила в своем Facebook.

Журналистка написала о похоронах своей тети, которая умерла от COVID-19. Она утверждает, что все лекарства в харьковской инфекционной больнице тетя покупала за свой счет.

«Отдельная история с захоронением. Умерших от короны в Харькове не хоронят. Или везите в киевский крематорий, и это вам обойдется где-то в 14 000. Или на специально отведенное кладбище в Безлюдовке. И это уже 20 000 гривен!», — написала Поляк.

«Все зарабатывают на этом вирусе, как только могут», — утверждает она.

Напоминаем, что недавно в харьковской больнице совершил самоубийства пациент с коронавирусом.

452

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter