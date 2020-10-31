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Общество и люди

Разделись ради дела: в Британии любительницы активного отдыха снялись голыми для календаря

2:55 31 октября 2020
Naked Tourists

Идея собирать средства на нужное дело при помощи выпуска «обнаженного» календаря не нова: ей следуют студенты, фермеры и люди других профессий.

Влиться в их ряды решили и любительницы активного отдыха из английского графства Нартамберленд, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Northumberland Gazette.

Сообщается, что для фотографий, сделанных на фоне нортамберлендских достопримечательностей, позировали участницы женского клуба Wild Women Adventures. Календарь продается в интернете по цене 10 фунтов стерлингов.

Выручку поделят благотворительная организация FACT, помогающая больным раком, и добровольцы-горноспасатели из Northumberland Mountain Rescue.

По замыслу основательницы Wild Women Adventures Мэгги Мартин, благодаря съемке участницы клуба должны были справиться со своими страхами, выйти из зоны комфорта и почувствовать себя свободнее.

Ранее сообщалось, что новозеландский производитель защитных перчаток Lynn River устроил фотоконкурс для любителей работать в огороде без одежды. Организаторы планировали выпустить благотворительный календарь, составленный из лучших снимков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что все в той же Великобритании выпустить «голый» календарь решили даже благопристойные дамы — любительницы путешествий в домах на колесах.

Фото: northumberlandgazette.co.uk

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Разделись ради дела: в Британии любительницы активного отдыха снялись голыми для календаря

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