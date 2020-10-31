Леденец-убийца: малыш стащил с прилавка конфету, подавился и умер

В Новой Москве (РФ) произошел случай из печального разряда «еда причиняет вред человеку»: четырехлетний мальчик съел леденец в супермаркете, подавился и умер.

Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По данным издания, инцидент случился 30 октября в одном из магазинов поселения Сосенское. Около 16:00 две женщины с двумя детьми зашли в супермаркет.

Младший ребенок сидел в коляске, а старший ходил по помещению и хватал товары, засовывая некоторые из них в рот. Взрослые не обратили внимания на его действия.

Внезапно мальчик закашлял, начал хватать ртом воздух и синеть, а затем упал — у него начались судороги. Очевидцы поняли, что он подавился, и пытались спасти ребенка, но им не удавалось. Тогда мать побежала с сыном к аптеке в соседнем доме, туда же подъехала скорая помощь. К этому моменту мальчик умер.

В управлении Следственного комитета по Москве сообщили, что мать купила ребенку конфеты, которыми он подавился.

Ведомство организовало проверку.

Издание напоминает еще один инцидент, который произошел в России: жительница Тюменской области пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку. Она объяснила, что съела много жирной пищи, поэтому пыталась спровоцировать рвоту, но прибор выскользнул из ее рук. Вилка успела опуститься в желудок, поэтому ее не смогли вытащить с помощью эндоскопа — пришлось делать срочную полостную операцию. Как рассказал хирург, пациентке повезло, потому что зубцы вилки не повредили желудок.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Херсонщине кусок сала убил двухлетнего ребенка — он попытался проглотить его, не жуя — сало попало «не в то горло» и заблокировало дыхательные пути.

Фото: tmbw.ru

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