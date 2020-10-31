Одесситка бросила вызов генетике: ей скоро на пенсию, но внешности позавидуют 30-летние

56-летняя блогерша из Одессы Анна Бородина заинтересовала своих подписчиков в Instagramи TikTok способностью оставаться молодой и великолепно выглядеть.

Кажется, что лет 20 назад женщина просто поставила на паузу старение и с тех пор остаётся по-вампирски молодой, пишет ресурс proaist.ru.

Большинство тиктоков Анны посвящено именно её возрасту.

Практически каждый ролик начинается с фразы «Мне 56 лет». В них она чаще всего показывает, как добилась такой внешности в зрелом возрасте.

Женщина одержима спортом и здоровым образом жизни. По её словам, она регулярно тренируется в спортзале уже 20 лет.

Также Анна начала заниматься бегом, когда ей уже стукнуло 50 лет. Поэтому она уверена, что начинать что-то новое никогда не поздно.

Главными ингредиентами молодости Анна считает спорт, здоровое питание и восполнение дефицита витаминов и микроэлементов в организме. Именно такой короткий перечень стал залогом её внешнего вида и прекрасного самочувствия.

А чтобы держать фигуру в прекрасном состоянии, необходимо, по словам Анны, употреблять меньше калорий, чем расходуете.

Хотя Анна популяризирует спорт, она убеждена, что не стоит истязать себя тем видом занятий, который вам не нравится. Не каждому приносит удовольствие бег или зал, поэтому попытки заставить себя что-то сделать на пользу вам не пойдут, уверена женщина.

Правда, не все подписчики в восторге от успехов Анны. Некоторые из них заостряют внимание на том, что женщина на фото и видео почти не показывает своё лицо — только фигуру в полный рост.

«Фигура хорошая, но лицо выглядит на 56», «А почему бы лицо не показать?», «Как говорится, сзади лицей, спереди — музей»,— пишут хейтеры.

В то же время у женщины нашлось и много защитников, которые решили, что даже в 40 лет не всем под силу выглядеть так, как Анна в 56.

«Много вы видели женщин в 56 лет с идеальной фигурой и длинными хорошими волосами? Да большинство после 30 лет уже бабки», «Боже, теперь стать такой, как вы, в 56 — моя цель», «Нет, ну максимум 40. Это же офигеть как круто — выглядеть так в 56», — пишут защитники женщины.

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Фото: instagram.com/anna_borodinaa

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