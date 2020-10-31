Встречала королеву и была любимицей прихожан: в соборе в Лондоне отпели знаменитую кошку

В Лондоне, к которому сегодня наверняка будут прикованы взгляды всех любителей бокса, в среду, 28 октября, в Саутваркском соборе отпели кошку, которая 12 лет жила в храме.

Об этом пишут Українські новини со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что кошку звали Доркинс Манификэт (Doorkins Magnificat). В 2008 году она прибилась к Саутваркскому собору в Лондоне и стала настоящей знаменитостью, покорив сердца духовенства, прихожан и туристов.

Через месяц после смерти животного в соборе прошла служба благодарения перед тем, как кошку похоронили на церковном кладбище.

Часть прихожан и пользователей Интернета возмутились этим фактом.

«Это шутка? Я очень на это надеюсь. В противном случае это было бы крайне нечувствительно к семьям погибших и тем, кто их обслуживает на Северо-Западе в рамках региональных ограничений по коронавирусу», — написал в Twitter Филип Норт, епископ Бернли.

Однако, один из священников собора Эндрю Нанн заявил, что не видит в этом никакой проблемы.

«Она попала сюда, она пришла к нам, и мы приветствовали ее. Люди пришли к выводу, что если эта маленькая кошечка приветствуется здесь, то, может быть, и нам тоже будут рады», — сказал Нанн.

Сообщается, что любимыми местами Доркинс в соборе были: рядом с теплой трубой под каменными сиденьями алтаря, а также на подушке во дворе консистории. Каждое Рождество она дремала на соломе вертепа в соборе.

Когда в собор пришла королева, Доркинс немного приоткрыла глаза, оценила важность события и снова заснула.

Кошка настолько полюбилась всем в соборе, что были разработаны поздравительные открытки, кружки, коврики для мыши и магниты на холодильник с изображением Доркинс.

Также Доркинс фигурировал в детской книжке с картинками. Кроме того, у нее была собственная учетная запись в Twitter с более чем 6 тысячами подписчиков.

После этого ее здоровье начало ухудшаться, появились проблемы с почками, она начала терять слух и ослепла.

Старший служащий Пол Тиммс отвез ее домой, чтобы заботиться о ней. После инсульта она умерла у него на руках 30 сентября.

Прощание с Доркинс смогли посетить не более 30-ти человек из-за карантинных ограничений, однако церемония транслировалась онлайн.

В конце прощания Тиммс отнес прах Доркинс в деревянной шкатулке к маленькой могиле у стены собора.

«Она сделала для людей больше, чем я когда-либо сделаю», — резюмировал Нанн.

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Фото: theguardian.com

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