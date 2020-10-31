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Общество и люди

"Как прогнать этого страшного зайца?": сеть повеселил верблюд, разоряющий огороды под Харьковом

8:15 31 октября 2020
верблюд

Под Харьковом в селе Борщевая жители заметили на огороде непривычного для этой местности вредителя. Урожай капусты уничтожают не зайцы, а верблюд. Видео пасущегося «корабля пустыни» приводит Telegram-канал Труха.

«Как прогнать этого страшного зайца? И кому выставить счет за капусту?» — шутит автор видео.

В соцсетях уже выяснили, что животное принадлежит местному фермеру, и тот периодически выпускает питомца искать подножный корм. Тем, кто из-за набегов верблюда лишился урожая овощей, предлагаются другие способы заработать.

Как сообщали «ФАКТЫ», верблюдов охотно приобретают частные зоопарки, но из-за особенностей поведения животные могут представлять угрозу для посетителей. Так, в США посетительница зоопарка, чтобы спастись от напуганного верблюда, была вынуждена применить необычный трюк, за который пришлось объясняться с полицией.

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