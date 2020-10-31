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Общество и люди

В Николаеве полицейские бесцеремонно вытолкали из маршрутки пассажира без маски: опубликовано видео

22:01 31 октября 2020
Маршрутка в Николаеве

В Николаеве патрульные полицейские устроили жестокое задержание нарушителя карантинных ограничений. Как сообщает местный ресурс Новости-N, мужчина ехал в маршрутке № 16 без защитной маски, однако на остановке «Центральный рынок» полицейские устроили проверку пассажиров.

Зафиксировав наличие в салоне нарушителя, правоохранители выписали штраф как водителю, так и провинившегося пассажира, после чего начали выталкивать последнего из салона.

На видео, появившемся в сети, пассажир от толчка в спину буквально выпадает из транспорта, крича о своей больной шее.

Когда же мужчина начал требовать от полицейских, чтобы те представились, ему заломили руки и увели в неизвестном направлении.

Напомним, в настоящее время подобные рейды проводят полицейские и в метрополитене Харькова.

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