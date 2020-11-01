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Общество и люди

К шортам Усика возник вопрос

11:13 1 ноября 2020
Момент боя

Победивший британского тяжеловеса Дерека Чисору украинский боксер Александр Усик снова попал в скандал. На сей раз поводом стали… шорты Усика, в которых он вышел на ринг.

Журналист Василий Крутчак решил спасти ситуацию, объяснив, что надпись «Кирилл» не означает получение украинцем благословения у московского патриарха, а намекает на ожидающего победы своего сына.

«На трусах имя его сына, а не московского патриарха», — написал Крутчак в Facebook.

В то же время такому объяснению поверили не все.

«У него 2 сына! Второго меньше любит, выходит? Я уже не говорю про дочь», — написал один из комментаторов.

Напомним, на бицепсах Усика набиты татуировки с именами двух его старших детей — Кирилла и Елизаветы.

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