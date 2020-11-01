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Общество и люди

Андрей Макаревич обозвал дурами матерей на одном из шоу

11:41 1 ноября 2020
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич, который накануне сетовал на отсутствие судебного процесса над СССР, резко высказался в адрес одной из телепрограмм а-ля «Самый умный», где по сценарию мамы должны отвечать на вопросы викторины.

Далее, если ответ окажется неверным, у детей этих женщин отбирают розданные заранее игрушки и бросают их в измельчитель.

«Случайно увидел по ТВ обрывок новой программы. На сцене маленькие дети и их молодые родители. Дети каким-то образом получили (не знаю каким) милые пушистые игрушки — кошечек, зайчиков, они счастливы. Дальше ад. Мамы должны отвечать на вопросы викторины. И если мама ошибается (а мамы как правило дуры) — у ее ребенка отбирают игрушку И БРОСАЮТ ЕЕ В ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ! Дети рыдают, зал орет… Ребята, вы совсем ох@ели?», — прокомментировал бывший фронтмен «Машины времени».

Нелестные высказывания музыканта о «мамах-дурах» вызвали резкую отповедь в сети.

«Андрей, боязно даже подумать, что перемалывал бы измельчитель по Вашему сценарию… Ваш тезис, вопреки логике Вашего комментария — по сути, по основам души, очень роднит Вас с авторами действующей передачи», — отметил Сергей Бедрицкий.

Тем не менее в ответ Макаревич снова назвал участниц шоу «дурами».

«Сергей Бедрицкий, уточняю — дуры именно те, которые стояли на сцене. Ибо уровень их эрудиции ничего другого не допускает. Вопросы задавались уровня третьего класса средней школы», — написал он.

Taras Shuplat, в свою очередь, предложил задуматься над тем, что на самом деле измеряет «умность».

«Выводы об „умности“ человека не делают на основании владения им лишь энциклопедическими знаниями (что принято отождествлять с интеллектом — разумом, адаптированном к культурной среде образованием, и при их сопоставлении, вопросы могут быть как к разуму, так и к образованию). Разве „умность“ любого из нас состоит в недопущении ошибок? Мне думается, она развивается в результате выводов, что мы делаем, ошибаясь. Можем мы допустить, что некоторые мамы стали совершенно иными, пережив опыт такой передачи? Я не пытаюсь „находить положительное — в отрицательном“, оправдывая авторов программы, и считаю, что вполне возможно учиться исключительно на положительных примерах и опыте. НО… мы говорим о мамах — и вот здесь, все не так однозначно: сколько детей все же появились на свет, и сколько их еще появится именно потому, что мамы способны ошибаться в папах», — выдал он серию размышлений.

Помирить спорщиков решила Olga Skorogodsky, которая высказала уверенность в том, что «умные мамы не станут участвовать в подобных передачах ТВ».

Отметим, что на сторону легендарного рокера встала и его супруга Эйнат Кляйн, которая назвала передачу «сплошным восторгом».

«Сколько спутников у Земли? — Эээээээээ», — процитировала она вопрос-ответ.

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