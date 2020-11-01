Случайно забеременевшая поэтесса показала первые фото «маленького индейца»

Российская поэтесса Марина Кацуба, якобы забеременевшая от перуанского шамана, показала в Instagram результаты УЗИ.

«Скоро я буду мамой маленького индейца, который, судя по количеству необходимых его плоду ресурсов, вырастет важным для мира человеком. Это большая радость», — сообщила Кацуба.

Она также рассказала, как протекает ее беременность. Женщине хочется только есть и спать, а работать и думать ей лень.

«А во сне у меня обильно текут слюни. По всему лицу. С большой натяжкой, любимые, могу назвать этот процесс очевидным признаком осознанных сновидений», — так считает будущая мама.

Она также удивлена изменениями в фигуре. Теперь ей придется покупать не только «штаны на резинке, но и лифчики».

Помимо будущего материнства, Кацубу ожидают и другие перемены в личной жизни — у нее появился мужчина, готовый поддержать ее и ребенка.

«Большая радость, что Семен, в 25 лет, встречаясь со мной ровно неделю, по неведомым причинам решил выдать малышу свои фамилию и отчество. В рубрике: „я встретил беременную женщину старше на 9 лет и все равно уверен что она — та самая“. Я каждый день не перестаю поражаться его смелости и доброте. Есть версия, что я его заколдовала. Но у всех была возможность познакомиться еще с более невероятными версиями происходящего в социальных сетях и на ТВ», — пишет поэтесса.

После радостных сообщений Кацуба решила попросить денег, намекая, что хочет перебраться в столицу.

«У всех бывает заплыв на самую глубину. С нами он случился. Мы выгребаем. И то, что жизнь научила меня не только помогать самой, но и от всей души просить о помощи окружающих, а жесточайший массовый хейт и бессердечная реакция части нашего окружения не отняли у меня этот скил — тоже большая радость. Ей я сейчас и улыбаюсь. Ей и вам. Мы с этими версиями, честно, не знакомимся. Нет сил», — так поэтесса объяснила свои просьбы о помощи.

Напомним, Марине Кацубе 31 год. Она известна как поэтесса, участница рэп-баттлов на YouTube. Марина занимается эзотерическими практиками, называет себя духовным проводником и целителем.



Фото marina_kacuba

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