"Она красивее тебя": девушка показала друзьям по TikTok свою маму, и теперь жалеет об этом

Внешность человека очень часто обманчива, и по фото или видео людей в Сети бывает трудно определить их настоящий возраст.

С подобным случаем столкнулась пользовательница сети TikTok под ником lexiculp, которая показала подписчикам, как выглядит её мама, пишет Домашний очаг.

В описании к ролику девушка объяснила, что женщина родила её в 14 лет, но внешность матери всё равно удивила зрителей. Никто не ожидал, что мать будет выглядеть настолько молодо.

В конце ролика дочь стала позировать перед объективом вместе с мамой, чтобы подчеркнуть, насколько молодо выглядит женщина.

Зрителей удивила и внешность, и биография мамы lexiculp.

Внешность женщины вызвала ажиотаж у парней, а девушки предупредили дочку: мама может стать причиной проблем в её отношениях.

«Вау! Как это возможно???», «Так, а приём заявок на роль отчима уже начался?», «Она может увести твоего парня», «Она красивее тебя», — пишут комментаторы.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что женщина обладает звёздной внешностью и напоминает им голливудскую знаменитость.

«На секунду мне показалось, что это Меган Фокс», «Точно, это Меган», — пишут читатели страницы девушки.

Теперь, похоже, lexiculp жалеет о своем решении. Хотя, с другой стороны, у нее появился стимул для самосовершенствования.

Ранее «ФАКТЫ» писали об одесситке, которая бросила вызов генетике: женщине через несколько лет уже выходить на пенсию, а внешность у нее как у 30-летней девушки.

Фото: @lexiculp, @alyssareibettis

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