"Она красивее тебя": девушка показала друзьям по TikTok свою маму, и теперь жалеет об этом
Внешность человека очень часто обманчива, и по фото или видео людей в Сети бывает трудно определить их настоящий возраст.
С подобным случаем столкнулась пользовательница сети TikTok под ником lexiculp, которая показала подписчикам, как выглядит её мама, пишет Домашний очаг.
В описании к ролику девушка объяснила, что женщина родила её в 14 лет, но внешность матери всё равно удивила зрителей. Никто не ожидал, что мать будет выглядеть настолько молодо.
В конце ролика дочь стала позировать перед объективом вместе с мамой, чтобы подчеркнуть, насколько молодо выглядит женщина.
Зрителей удивила и внешность, и биография мамы lexiculp.
Внешность женщины вызвала ажиотаж у парней, а девушки предупредили дочку: мама может стать причиной проблем в её отношениях.
@alyssareibettis
Really thought I had this one ##fyp ##foryou ##foryoupageThey Call Me Tiago (Her Name Is Margo) — Tiagz
«Вау! Как это возможно???», «Так, а приём заявок на роль отчима уже начался?», «Она может увести твоего парня», «Она красивее тебя», — пишут комментаторы.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что женщина обладает звёздной внешностью и напоминает им голливудскую знаменитость.
«На секунду мне показалось, что это Меган Фокс», «Точно, это Меган», — пишут читатели страницы девушки.
Теперь, похоже, lexiculp жалеет о своем решении. Хотя, с другой стороны, у нее появился стимул для самосовершенствования.
@alyssareibettis
Meet Graham the Goldendood ##petlife ##goldendoodle ##foryoupage ##foryou ##fyporiginal sound — Trump2020
Ранее «ФАКТЫ» писали об одесситке, которая бросила вызов генетике: женщине через несколько лет уже выходить на пенсию, а внешность у нее как у 30-летней девушки.
Фото: @lexiculp, @alyssareibettis77
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